В минувшую субботу сотрудники Неотложной медицинской помощи выезжали на вызов в Латгалии в связи с падением человека с высоты. 44-летняя женщина упала с балкона второго этажа. Ее пришлось госпитализировать в средне-тяжелом состоянии с травмой головы и возможным переломом голени.

Также в нашем регионе в выходные был зафиксирован еще один случай, когда потребовалась помощь медиков. 39-летний мужчина работая во дворе моторной пилой, поранил ногу. В средне-тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.