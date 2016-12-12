12 декабря с 10.00 до 14.00 в Даугавпилсской городской думе по адресу К.Валдемара, 1 будет работать выездной донорский пункт Государственного центра донорской крови.
Для сдачи крови необходимо:
- быть в возрасте от 18 до 65 лет;
- весить не менее 50 кг;
- за день до сдачи крови не употреблять алкоголь;
- быть сытым и отдохнувшим;
- быть здоровым;
- не сдавать кровь в последние 9 недель.
- взять с собой паспорт или идентификационную карту.
Кровь могут пожертвовать как жители, так и гости города.
- быть в возрасте от 18 до 65 лет;
- весить не менее 50 кг;
- за день до сдачи крови не употреблять алкоголь;
- быть сытым и отдохнувшим;
- быть здоровым;
- не сдавать кровь в последние 9 недель.
- взять с собой паспорт или идентификационную карту.
Кровь могут пожертвовать как жители, так и гости города.
Не будьте безразличны, Ваша кровь поможет жить другим!