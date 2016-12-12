12 декабря с 10.00 до 14.00 в Даугавпилсской городской думе по адресу К.Валдемара, 1 будет работать выездной донорский пункт Государственного центра донорской крови.

Для сдачи крови необходимо:

- быть в возрасте от 18 до 65 лет;

- весить не менее 50 кг;

- за день до сдачи крови не употреблять алкоголь;

- быть сытым и отдохнувшим;

- быть здоровым;

- не сдавать кровь в последние 9 недель.

- взять с собой паспорт или идентификационную карту.

Кровь могут пожертвовать как жители, так и гости города.

