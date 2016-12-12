Реализуя идею по созданию Латгальской специальной экономической зоны (СЭЗ), в первой четверти следующего года планируется создать Управление СЭЗ Латгалии. Об этом сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития.

В этом управлении у коммерсантов будет возможность получать консультации (например, о том, как начиная заключение договора о вложениях в Латгальскую СЭЗ, получить налоговые льготы).



Министерство подготовило и подало в Госканцелярию для рассмотрения на заседании Кабинета министров проект о площади СЭЗ, границах ее территории. Например, в Даугавпилсе площадь СЭЗ предусмотрена в размере 2 500 га. Конкретные границы зоны определит управление новой институции.



Согласно принятому порядку, площадь СЭЗ будет зависеть от статуса самоуправления. В центрах национального значения она будет до 2 500 га, центрах национального значения с действующей специальной экономической зоной - 250 га, самоуправлениях с центрами регионального значения до 2 000 га. В свою очередь самоуправления с центром краевого значения и прочие муниципалитеты могут рассчитывать на площадь СЭЗ в размере до 700 га.



Таким образом, в первую категорию попадают такие края как Балвский, Даугавпилсский, Краславский, Ливанский, Лудзенский, Прейльский (2 000 -2 5000 га). 700 га СЭЗ будет в Аглонском крае, Балтинавском, Циблском, Дагдском, Илукстском, Карсавском, Риебиньском, Ругайском, Вилякском, Вилянском, Варкавском и Зилупском.



В свою очередь в Резекне, где своя СЭЗ уже существует, площадь зоны составит 250 га.



Желающим начать деятельность в Латгальской СЭЗ необходимо будет получить подтверждение владельца конкретной территории, в котором будут указаны планируемые действия по развитию территории на срок не менее, чем ближайшие 10 лет, а также планируемую экономическую отдачу.



Ожидается, что Латгальская СЭЗ будет действовать до 31 декабря 2035 г.