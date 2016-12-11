Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) предлагает поделить страну на 16 уездов. По мнению чиновников, это должно помочь наладить сотрудничество между разными муниципалитетами, от чего жителям регионов будет только лучше. Союз самоуправлений настаивает — новая администартивно-территориальная реформа стране не нужна, сообщает LTV7 в передаче «Жизнь сегодня».

Семь лет назад в Латвии уже прошла такая реформа. Была создана структура, действующая сейчас — 110 краев и 9 городов республиканского значения. Сейчас министерство предлагает пойти по пути укрупнения самоуправлений еще дальше и создать в стране всего 16 уездов.



«Сегодня некоторые самоуправления уже налаживают сотрудничество — правда, сейчас это происходит хаотично. Многое зависит от личных отношений между руководителями самоуправлений. Мы хотим точно установить, на каких территориях какое именно сотрудничество должно быть налажено», — изложил аргументы авторов идеи представитель VARAM Айвар Драудиньш.



Чиновники настаивают — об обьединении самоуправлений и упразднении функций речи не идет. Смысл в том, чтобы в определенном регионе для жителей были доступны все необходимые муниципальные функции, а самостоятельно некоторые маленькие самоуправления с этой задачей справиться уже не могут.



«Мы видим, что многие самоуправления вместе осуществляют определенные функции — например, образовательную. То есть самоуправления объединяются, создают общие структуры, которые обеспечивают доступ к образованию для местных жителей.



В некоторых случаях самоуправления слишком малы, чтобы выполнять определенные функции — в таких случаях было бы эффективнее передать эти функции другим, более крупным территориям», — продолжил Драудиньш.



На местах эту идею называют неудачной — говорят, централизация только усугубит ситуацию:



«Депупатов выбирают, чтобы они защищали интересы своих жителей. И если он видит, что может объединять какие-то самоуправления вокруг него, и он окажется в центре — то хорошо. Можно будет произвести больше инвестиций, что-то развить, а вокруг будет периферия.



Но вот тот, кому предстоит оказаться на периферии — может посмотреть на результаты предыдущей реформы: чем дальше ты от центра волости, тем больше упадок», — сказал представитель Союза самоуправлений Марис Пукис.



Дискуссия между министерством и самоуправлениями только началась, и понятно, что переговоры будут тяжелыми. Какими могут стать новые административные центры и что самоуправления потеряют при создании новых уездов, станет известно в начале следующего года.