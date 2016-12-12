После прозвучавшей в СМИ информации о том, что персонал Даугавпилсской региональной больницы, возможно, зразил нескольких пациентов гепатитом В, в медучреждении началась проверка. Проводят ее как Инспекция здоровья, так и само руководство больницы.

Проверки были начаты после жалоб пациентов. Не знакомые между собой люди летом лечились в ДРБ в отделении урологии. Всем проводились медицинские манипуляции, после чего пациенты были выписаны.



Этой осенью у троих бывших пациентв отделения начались одинаковые осложнения. На данный момент сообщается, что пострадавших уже четверо. Это подтвердил СМИ член правления больницы Рейнис Йокст. Он также заявил, что если виновным окажется персонал медучреждения, то со стороны администрации последует адекватная реакция.