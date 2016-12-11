Бельгийку Уэнди Янс было бы трудно одолеть, рассказала в передаче LTV7 «Жизнь сегодня» чемпионка мира и Европы по снукеру Татьяна Васильева. На чемпионате мира 2016 года Янс была явной фавориткой - латвийская спортсменка проиграла ей со счетом 1:4.

В Ригу Татьяна вернулась недавно – была на чемпионате мира в Дохе (Катар), где ей выпал трудный жребий состязаться с Янс. Тем не менее, Васильева одержала три победы на групповой стадии турнира. Лицом к лицу с Уэнди Янс, одной из лучших в мире бильярдисток, Татьяна согшлась в 1/8 финала.Это была не первая их встреча: 4 года назад Татьяна обыграла бельгийку на ЧМ по снукеру, который тогда проходил в Даугавпилсе."Мне нравятся сильные соперники", - сказала она. По словам Татьяны, начало игры с бельгийской соперницей было многообещающим, но вырвать победу на сей раз не удалось.