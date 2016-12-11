В январе Даугавпилсский театр переносит спектакли «Поговорим?» и «Отчаянные домохозяйки»: учитывая большой интерес зрителей к танцевальному спектаклю «Поговорим?», решено перенести его из Экспериментального залЭто привело к подвижкам в репертуаре на начало года.

Спектакль «Поговорим?» переносится с 6 января на 7 января в Большой зал. В свою очередь, постановка «Отчаянные домохозяйки» переносится с 7 января на 20 января.

Начало спектакля «Поговорим?» 7 января - в 17:00, спектакль «Отчаянные домохозяйки» 20 января начнется в 18:30.

Зрители, которые приобрели билеты на танцевальный спектакль «Поговорим?» на 6 января, могут в кассе Даугавпилсского театра обменять их на 7 января. Билеты, приобретенные на спектакль «Отчаянные домохозяйки» на 7 января, действительны 20 января: ничего менять не надо.

Кроме того, зрители могут обменять билеты на эти перенесенные спектакли на любые другие спектакли из январского репертуара Даугавпилсского театра.

Не желающие заниматься обменом зрители могут сдать билеты в кассу Даугавпилсского театра или в любую кассу Biļešu paradīze и вернуть деньги. Если билеты приобретались через интернет, деньги будут возвращены перечислением.

Театр приносит извинения за доставленные неудобства.