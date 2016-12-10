В программе «Пульс Латвии», на радиостанции Alise Plus побывал Руслан Головань, который уже более 15 лет работает юристом в различных структурах самоуправлений. Он рассказал немало интересного о работе как бывшей, так и нынешней думы, а также пояснил, как в Даугавпилсе идет процесс софинансирования работ по улучшению энергоэффективности жилых домов.

Приводим моменты из выступления Р.Голованя в «Пульсе Латвии»:



«Благодарю мэра за увольнение»



- Одно время, в 2005 году, работал в Управлении образования, юристом, когда управлением руководил Я.Дукшинский. Затем, в 2006-м, получил предложение работать в Юридическом департаменте думы готовил документы, занимался судебными вопросами, участвовал в приеме жителей. Помню, в один из приемов у мэра пришла г-жа Кулакова и принесла свое СиВи, она устраивалась на работу в Управление образования. На тот момент я ее хорошо знал по работе в Науенской волости.



- В 2009 году, после «Революции в думе», как ее называют — после снятия Эйгима с должности мэра я был уволен «в связи с ликвидацией отдела правового надзора юридического департамента». У нового мэра было свое видение работы и правовой надзор, очевидно, был ему в юридическом департаменте не нужен, а скорее всего, не нужен оказался именно я. После смены мэра ряд сотрудников потеряли работу, не только в самой администрации, но и на предприятиях самоуправления.



Я благодарен новому мэру за мое увольнение — за то, что мне не пришлось участвовать в последующих, временами даже кровавых, событиях, связанных с работой новой думы. Работа в думе имеет свою специфику, а в последнее время она стала особо специфичной — работают члены одной партии, которые молчат и боятся потерять свое рабочее место. Причем, это характерно не только для думской администрации, но и для всех учреждений города, для всех думских предприятий. Общаясь с работниками думы, которые остались на своих местах, заметил, что каждый очень дорожит своим местом, боится говорить и выступать с инициативой, пусть даже — с небольшой, которая могла бы улучшить работу самоуправления. Даже состоящие в профсоюзе сотрудники боятся, что в случае чего — профсоюз не защитит его, и человек потеряет работу. Любимая формулировка при увольнении - «сокращение штатов». Кто будет работать в думе, а кто нет — решает мэр.



- Когда в думе работал я, то не боялся высказывать собственное мнение, памятуя о том, что «истина рождается в спорах». Г-жа Строде говорила, что я упрям. Да, это так, но благодаря моему «упрямству», удалось кардинально пересмотреть практику рассмотрения жилищных вопросов. Раньше жилищные вопросы рассматривались на заседании думы, после моих предложений право рассмотрения таких вопросов было передано жилищной комиссии.



Почему буксуют проекты



C 2010 в Науене, занимался вопросами теплоэффективности многоквартирных домов. Было подготовлено два проекта, которые получили финансирование из Еврофондов. Один дом — в Даугавпилсе, второй — в Науене, третий — в следующем году — были получены средства из Еврофондов на утепление дома в Лоциках. Как ни странно, эти три дома — единственные в Даугавпилсе и районе, которые смогли получить европейское финансирование. В Даугавпилсе за пять лет существования этой программы ни ПЖКХ ни другие муниципальные организации не утеплили ни одного дома. Почему? Осмелюсь предположить, что нет должной установки для ПЖКХ работать в этом направлении. Гораздо удобнее работать только с деньгами из городской программы софинансирования — и документооборот проще, и отчетность легче, да и контроль за использованием средств несравнимо слабее.



И, наконец, главным фактором является сложившееся за долгие годы убеждение, что кто-то должен что-то бесплатно делать. Многие жильцы еще не осознали, что, приватизировав свое жилье, они стали полноправными собственниками не только квартир, но и всего дома. За его содержанием они должны заботиться сами.



Долгая дорога к энергоэффективности



С момента принятия обязывающих правил по энергоэффективности прошло уже шесть лет, и за это время правила менялись уже раз десять. Первоначально правилами определялось думское софинансирование в размере 80% при полной реновации дома и 60% - при частичной реновации. В 2012-2013 годах, когда мэром была Жанна Кулакова, появилась два новых вида поддержки самоуправления — это софинансирование на 80% утепления чердаков и наружных стен дома с возможной заменой окон и дверей в доме. В апреле 2014 года вступают в силу новые изменения — это уже дума г-на Лачплесиса — из которых видно, что если собственники хотят просто отремонтировать фасад здания, не проводя его утепления, то дума больше не финансирует эти работы. Зато появляется новый вид поддержки — регулировка и учет потребления квартирой тепла и горячей воды. На имеющиеся старые батареи и трубы устанавливают датчики тепла, так называемые аллокаторы. Не совсем, правда, понятно, какое отношение к учету тепла (в процентах от общего по дому) имеет учет горячей воды, который измеряется отдельным счетчиком.



Не смотря на неясности в правилах, собственники одного из домов по улице Циетокшня решают попытать счастья и участвуют в думской программе софинансирования. Они оплачивают аудит, проект, подают заявку в думу — и получают отказ. Из ответа г-на Дзалбе следует, что дума не софинансирует реновацию всей системы отопления. К сведению, собственники на собрании согласились платить 40 центов с квадратного метра в течение трех лет при условии, что дума профинансирует 80% от затрат на реновацию системы отопления. Общая смета составляла около 45 тысяч, а доля думы — 36 тысяч. Но вдруг жильцы узнают, что замена стояков отопления — проблема исключительно собственников.



Другой дом — на улице Имантас — тоже решил поучаствовать в программе софинансирования. Было решено попросить у думы софинансирование чердака на 80%, при условии, что собственники полностью профинансируют ремонт крыши. Учитывая предыдущий нехороший опыт, жильцы решили сначала заручиться поддержкой думы, а уж потом проводить ремонт крыши. Хотя правила думы говорят, что сначала нужно провести ремонт крыши, а уж потом Жилищный комитет рассмотрит заявку на софинансирование и примет решение. Ремонт чердака составлял около 23 тысяч евро, доля думы — 18 тысяч евро, стоимость ремонта крыши — более 80 тысяч евро. Крышу ремонтируют, в думу подают необходимые документы и в декабре 2015 года комитет принимает решение о регистрации заявки. А уже в январе 2016 года при рассмотрении бюджета города выясняется, что софинансирования на ремонт чердака в этом доме не предусмотрено. То есть, либо депутаты думы не в курсе, что за решения принимает Жилищный комитет, либо ответственные за бюджет лица не включили в бюджет запланированное финансирование. Деньги, все-таки, потом нашли.



Продолжая изучать правила, видно, что с 2016 года существенно урезан список софинансируемых мероприятий по энергоэффективности. Нет уже софинансиования на 60% полной реновации дома, нет поддержки на утепление фасадов, уменьшен размер финансирования на утепление чердака.



В октябре 2016 года правила вновь меняются — решение о выделении софинансирования принимает не жилищный комитет, а специально созданная жилищная комиссия, в состав которой входят те же депутаты, что и в жилищный комитет.



Бытует мнение, что дума постепенно сворачивает софинансирование, чтобы собственники активнее участвовали в аналогичной государственной программе, которую реализует государственное агентство Altum. Но, в эту программу заложены такие нормативы экономии теплоэнергии, чтобы достичь которых, придется утеплить весь дом полностью. Иными словами, на обычный пятиэтажный дом сумма вложений составит несколько сотен тысяч евро. Жильцов сложно убедить пойти на такой шаг, так что, эта программа, скорее всего, останется невостребованной.



«Без КНАБа тут не обошлось»



Кстати о жилищном комитете. Три года этот комитет работал и принимал решения на благо горожан. И тут вдруг выяснилось, что работа комитета была не совсем законной. Закон устанавливает, что комитет лишь подготавливает документы для их дальнейшего утверждения на заседаниях думы. Так что, дума, получив «нагоняй» от соответствующих служб, возможно, и без KNABa тут не обошлось, в спешном порядке в сентябре этого года создает две комиссии — комиссия по собственности и жилищная комиссия, состав и название которых никак не отличается от думских комитетов.



Налицо факт формального исполнения закона. Однако, закон устанавливает, что, помимо депутатов, в состав комиссий могут быть включены и простые жители города. Почему ни один из жителей в комиссии не был включен — неизвестно. Складывается впечатление, что депутатам закон не писан, и они не желают привлекать к процессу принятия решений обычных жителей города.