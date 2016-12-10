9 декабря в Даугавпилсской думе вручали награды 10-ти победителям и призёрам конкурса «Дружественное молодёжи предприятие – работодатель». Всего было получено 23 заявки. Конкурс организован, чтобы стимулировать работодателя активнее привлекать молодёжь, а молодым людям помочь найти достойное место на рынке труда.

Претендентов члены конкурсной комиссии оценивали по целому ряду критериев: наличие в коллективе работников моложе 25 лет, организация практики для учащихся профессиональных учебных учреждений, помощь в повышении квалификации, осуществление социальных программ для молодёжи, организация экскурсий на производство, мероприятий вне рабочего времени и другие. Всем этим критериям сполна соответствует работающее в Даугавпилсе предприятие немецкой компании «Zieglera mašinbūve» (1 место в группе больших предприятий). В коллективе много молодёжи. Одни продолжают трудовые династии, как Юрий Лизунов, чьи родители тоже работают на заводе, другие остаются после прохождения практики.



Айгарс только проходит практику, но, по словам руководителей, имеет все шансы получить постоянную работу сварщика. Среди молодых людей немало тех, кто решил вернуться домой после работы за границей.



В числе призёров – Park Hotel Latgola и два предприятия Латвийской железной дороги. Лучшей в группе малых предприятий признана фирма «Dmitrijs K» - спонсор и активный участник школьных, а также городских молодёжных мероприятий и проектов. Свою фирму Дмитрий создал сам, работает на основании договора под брендом «Narvesen».



Второе место заняла фирма «BM Industrial» и третье – фирма «Skania Latvia». В группе негосударственных организаций лидером стало немецкое общество «Erfolg». На втором месте организатор популярных детских праздников общество «Chucha Chacha Kids». Аниматорами здесь работают школьники – ученики 11-12-х классов. Как считает руководитель, своей юношеской искренностью и увлечённостью они помогают детям свободно развиваться.



Среди призёров и научно-развлекательный центр «ZINOO Daugavpils».



Все награждены грамотами и ценными призами – эксклюзивными настенными часами с атрибутикой Даугавпилса. Они изготовлены по спецзаказу именно для этого конкурса.