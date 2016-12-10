В Латвии много городов, в которых учебные заведения находятся вблизи больших магистралей. Школьникам каждый день приходится пересекать дороги с интенсивным движением. Через Краславу в сутки проезжает около 580 грузовиков, через Даугавпилс - 622. Об этом свидетельствуют данные предприятия "Latvijas Valsts ceļi".

Для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности на дороге и знал, как правильно пересекать проезжую часть, в том числе, видя грузовики и другой крупный транспорт, а также свести случаи гибели детей к нулю, в этом году в сентябре началась кампания по безопасности на дороге "Apstājies. Paskaties. Pamāj.".



В рамках кампании детей учат, что собираясь перейти улицу (даже по пешеходному переходу), следует остановиться, посмотреть и помахать водителю приближайщейся машины, чтобы убедиться, что оба заметили друг друга на дороге.



Занятия со школьниками пройдут в Краславе 14 декабря в 9.00 в основной школе, а в 12.40 в Даугавпилсской школе "Saskaņas".