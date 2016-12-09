Рождественские украшения за 38 782 евро установит и демонтирует "Empower Aktsiaselts", фирма, зарегистрированная в Таллинне. Она выиграла конкурс, проведенный Даугавпилсской думой.

Всего на конкурс были поданы два предложения. Как сообщается, "Empower Aktsiaselts" выигрл конкурс, т.к. его предложение было самым дешевым. Само предложение подала и будет обеспечивать выполнение договора фирма "Empower AS", которая является филиалом в Латвии и работает от имени иностарнного коммерсанта "Empower Aktsiaselts".



Отметим, что фирма "Empower AS", которая зарегистрирована в Риге 29 июля 2015 года, год завершила с убытками в размере 7 988 евро.