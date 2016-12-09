Даугавпилсский локомотиво-ремонтный завод хочет получить поддержку в виде гарантий, которые на данный момент присваиваются в рамках программы поддержки институции финансового развития "Altum".

ДЛРЗ ведет переговоры с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством сообщения о возможной поддержке и мероприятиях, которые можно реализовать. В ходе разговора удалось наметить несколько возможных сценариев, каким образом государство могло бы помочь заводу.



Руководство и акционеры завода поминают, что в сложившейся ситуации на прямые гарантии государства претендовать нельзя.



"Altum" - это общество капитала, принадлежащее Латвийскому государству. Оно может предоставлять господдержку определенным целевым группам в виде ccуды, гарантий, вложения и т.д. Держателями акций "Altum"являются Министерство экономики (30%) , Министерство финансов (40%) и Министерство земледелия (30%).





