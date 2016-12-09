7 декабря министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс и генеральный директор Государственной службы среды (VVD) Инга Колегова призами отметили самые зелёные предприятия и самоуправления Латвии. Присвоенную Даугавпилсу награду «Zaļās izcilības balvu» получил заместитель председателя Даугавпилсской думы.

Победителям вручили не только дипломы, но и вечнозелёные елочки.



Награда присуждается предприятиям и самоуправлениям, которые на высоком уровне обеспечивают соблюдение требований нормативных актов по охране окружающей среды, обучают общественность, а также по собственной инициативе проводят мероприятия по уменьшению вредного влияния на среду.



Награда вручается один раз в три года. Нынешняя церемония стала второй. Даугавпилс впервые удостоился приза, в частности, за ликвидацию стихийных свалок строительного и бытового мусора на территории более 30 га, создание площадок для сбора отходов, активную работу по сохранению и обустройству естественных водоёмов. За последние три года на территории самоуправления очищены от зарослей и благоустроены береговые зоны Даугавы, речек Шуница и Мальничка, озёр Большие Стропы, Пороховка, Губище, Стропок, Шуню, водоёмов на Эспланаде и территории бывшей артбазы (Avotiņu parks).



Всего было вручено 22 награды в пяти номинациях.



«Zaļās izcilības balva» присвоена четырём самоуправлениям – Даугавпилсской городской думе, Елгавский городской думе, Плявиньской и Вилянской краевым думам.