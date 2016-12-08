Произошли изменения в руководстве "Даугавпилсского Локомотиво-ремонтного завода". Гатис Камарутс оставил пост председателя правления "Рижского вагоностроительного завода" и стал членом правления "Даугавпилсского локомотиво-ремонтного завода". В свою очередь Айвар Кескула оставил работу в ДЛРЗ. Новым председателем правления стал бывший член правления ДЛРЗ Маргусс Малс. Продолжат работу в качестве членов правления завода Наталья Петрова и Владимир Кирсанов.

СМИ г-н Камарутс заявил, что перешел на работу в ДЛРЗ по собственному желанию, т.к. "нужно идти вперед и расти, поэтому необходимы были перемены". Свое решение он также объяснил нежеланием менять сферу работы.

Напомним, что сейчас Даугавпилсский ЛРЗ переживает не лучшие времена. Государство в помощи заводу отказало.