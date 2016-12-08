Уже второй новый год город будет встречать с катком на центральной площади, установленном предприятием Mikss Serviss. В этом нет ничего особенного — горожанам каток нравится. Если бы не одно «но» - есть основания считать, что идея с обустройством катка превратилась в очередной конкурс «для своих».

Год назад в это время был завершен конкурс на обустройство общественного катка на площади Единства. Члены финансового комитета думы поддержали решение о заключени договора с фирмой Mikss Serviss. Забавно, что до последнего времени фирма к каткам никакого отношения не имела — занималась, причем, довольно успешно, торговлей компьютерной техникой. Да и в положениях конкурса отсутствовали какие-либо требования к претенденту о наличии опыта в соответствующих работах — чуть ли не постоянный пункт в любом конкурсе об оказании практически любого вида услуг. Итого, депутаты согласились заплатить Mikss Serviss чуть более 370 тысяч евро на ближайшие три года — 2015-й, 2016-й и 2017-й, в обмен на что предприятие обязалось организовывать общественный каток для горожан.На финансовом комитете уже тогда похихикали на тему того, что опыта в монтаже катков компьютерная фирма не имеет. Однако, договор был заключен. Почему так? Почему в одном случае предприятие без соответствующего опыта работы не может принять участия в конкурсе на оказание пусть даже небольшой услуге, а тут — столь специфическое дело доверено фирме без опыта?Возможный ответ на этот вопрос кроется в составе учредителей предприятия Mikss Serviss. По данным Регистра предприятий, с августа 2013-го года фирму возглавляет ее единственный учредитель (с 2014 года) — Дмитрий Фуников. Однако, в течение пяти лет до этого членом правления предприятия был Андрей Панкевич, родственник Елены Панкевич, который занимал и другие посты на предприятиях, связанных с Dautkom. В период с 2008 по 2012-й годы в состав учредителей фирмы входила и Елена Панкевич, и связанная с нею оффшорная компания Linstein Trade LLP. После ее развода с Вячеславом Евстигнеевым, Mikss Serviss отошла в собственность ее бывшего мужа.Так что, есть основания предполагать, что смена учредителей в фирме в 2014 году не особо повлияла на стратегию предприятия. Кстати, цена катка в 370 тысяч евро на три года также вызывает вопросы. Например, в Риге в прошлом году на конкурсе победила фирма, обязавшаяся организовывать каток в центре города за 290 тысяч евро сроком на четыре года.В заключение можно привести слова вице-мэра Даугавпилса Петериса Дзалбе, сказанные им в недавней радиопрограмме «Диалог с городом»: «Были времена, когда бизнес старался руководить бюджетом города, представители от бизнеса решали вопросы, открывая ногами двери в кабинет мэра. К сожалению, последние четыре года ни один бизнесмен не может открыть ногой дверь ни одного кабинета, и очень многим бизнесменам это не нравится».И действительно, зачем бизнесменам открывать двери ногами, если перед некоторыми влиятельными ножками руководство думы само радо распахнуть двери по первой же просьбе?