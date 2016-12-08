Уже второй новый год город будет встречать с катком на центральной площади, установленном предприятием Mikss Serviss. В этом нет ничего особенного — горожанам каток нравится. Если бы не одно «но» - есть основания считать, что идея с обустройством катка превратилась в очередной конкурс «для своих».
Год назад в это время был завершен конкурс на обустройство общественного катка на площади Единства. Члены финансового комитета думы поддержали решение о заключени договора с фирмой Mikss Serviss. Забавно, что до последнего времени фирма к каткам никакого отношения не имела — занималась, причем, довольно успешно, торговлей компьютерной техникой. Да и в положениях конкурса отсутствовали какие-либо требования к претенденту о наличии опыта в соответствующих работах — чуть ли не постоянный пункт в любом конкурсе об оказании практически любого вида услуг. Итого, депутаты согласились заплатить Mikss Serviss чуть более 370 тысяч евро на ближайшие три года — 2015-й, 2016-й и 2017-й, в обмен на что предприятие обязалось организовывать общественный каток для горожан.
На финансовом комитете уже тогда похихикали на тему того, что опыта в монтаже катков компьютерная фирма не имеет. Однако, договор был заключен. Почему так? Почему в одном случае предприятие без соответствующего опыта работы не может принять участия в конкурсе на оказание пусть даже небольшой услуге, а тут — столь специфическое дело доверено фирме без опыта?
Возможный ответ на этот вопрос кроется в составе учредителей предприятия Mikss Serviss. По данным Регистра предприятий, с августа 2013-го года фирму возглавляет ее единственный учредитель (с 2014 года) — Дмитрий Фуников. Однако, в течение пяти лет до этого членом правления предприятия был Андрей Панкевич, родственник Елены Панкевич, который занимал и другие посты на предприятиях, связанных с Dautkom. В период с 2008 по 2012-й годы в состав учредителей фирмы входила и Елена Панкевич, и связанная с нею оффшорная компания Linstein Trade LLP. После ее развода с Вячеславом Евстигнеевым, Mikss Serviss отошла в собственность ее бывшего мужа.
Так что, есть основания предполагать, что смена учредителей в фирме в 2014 году не особо повлияла на стратегию предприятия. Кстати, цена катка в 370 тысяч евро на три года также вызывает вопросы. Например, в Риге в прошлом году на конкурсе победила фирма, обязавшаяся организовывать каток в центре города за 290 тысяч евро сроком на четыре года.
В заключение можно привести слова вице-мэра Даугавпилса Петериса Дзалбе, сказанные им в недавней радиопрограмме «Диалог с городом»: «Были времена, когда бизнес старался руководить бюджетом города, представители от бизнеса решали вопросы, открывая ногами двери в кабинет мэра. К сожалению, последние четыре года ни один бизнесмен не может открыть ногой дверь ни одного кабинета, и очень многим бизнесменам это не нравится».
И действительно, зачем бизнесменам открывать двери ногами, если перед некоторыми влиятельными ножками руководство думы само радо распахнуть двери по первой же просьбе?
На финансовом комитете уже тогда похихикали на тему того, что опыта в монтаже катков компьютерная фирма не имеет. Однако, договор был заключен. Почему так? Почему в одном случае предприятие без соответствующего опыта работы не может принять участия в конкурсе на оказание пусть даже небольшой услуге, а тут — столь специфическое дело доверено фирме без опыта?
Возможный ответ на этот вопрос кроется в составе учредителей предприятия Mikss Serviss. По данным Регистра предприятий, с августа 2013-го года фирму возглавляет ее единственный учредитель (с 2014 года) — Дмитрий Фуников. Однако, в течение пяти лет до этого членом правления предприятия был Андрей Панкевич, родственник Елены Панкевич, который занимал и другие посты на предприятиях, связанных с Dautkom. В период с 2008 по 2012-й годы в состав учредителей фирмы входила и Елена Панкевич, и связанная с нею оффшорная компания Linstein Trade LLP. После ее развода с Вячеславом Евстигнеевым, Mikss Serviss отошла в собственность ее бывшего мужа.
Так что, есть основания предполагать, что смена учредителей в фирме в 2014 году не особо повлияла на стратегию предприятия. Кстати, цена катка в 370 тысяч евро на три года также вызывает вопросы. Например, в Риге в прошлом году на конкурсе победила фирма, обязавшаяся организовывать каток в центре города за 290 тысяч евро сроком на четыре года.
В заключение можно привести слова вице-мэра Даугавпилса Петериса Дзалбе, сказанные им в недавней радиопрограмме «Диалог с городом»: «Были времена, когда бизнес старался руководить бюджетом города, представители от бизнеса решали вопросы, открывая ногами двери в кабинет мэра. К сожалению, последние четыре года ни один бизнесмен не может открыть ногой дверь ни одного кабинета, и очень многим бизнесменам это не нравится».
И действительно, зачем бизнесменам открывать двери ногами, если перед некоторыми влиятельными ножками руководство думы само радо распахнуть двери по первой же просьбе?