6 декабря сдана в эксплуатацию крыша замка в Червонке. Строительные работы на крыше памятника архитектуры Вецсалиенского имения проводились с июня по декабрь. Проект по восстановлению крыши разработала фирма “Arhitekta Laimoņa Šmita Darbnīca”, которая известна по проекту восстановления местечка Слутишки. Сами строительные работы проводила фирма “Builder Industry”. Их стоимость составила 150 000 евро.

На вопрос "Сколько прослужит обновленная крыша?", председатель правления фирмы “Builder Industry” Артурс Чипатс ответил, что на металл производитель дает гарантию 50 лет. Он также добавил, что плюсом новой крыши является то, что это ручная работа. Металл был привезен в рулонах и на месте сгибался. Это сложнее и требует большего количества времени. Г-н Чипатс рассказал, что памятники культуры реновировать намного сложнее, т.к. нужно сохранить исторический вид объекта.



Замок в Червонке с 2014 года находится в списке памятников культуры охраняемых государством, поэтому все работы контролировала и Государственная инспекция охраны памятников культуры.