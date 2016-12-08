В спорткомплексе даугавпилсской спортивной школы ДЮСШ состоялся Международный детско - юношеский турнир по карате “Baltic Funakoshi Cup - 2016”, который приурочен в этом году 20 - летнему юбилею турнира и 37 - летию карате в Даугавпилсе.

На соревнования, организованные Даугавпилсской Академией Карате “LFSKA” в сотрудничестве с Городским Департаментом Спорта и Молодёжи, собралось около 200 юных каратистов.

Мальчишки и девчонки в белых кимоно сражались в своих возрастных категориях за награды в трёх разделах: КАТА (комплексы), КUMITE (поединки) и OPEN - KUMITE. Было разыграно 40 комплектов наград и 12 Суперкубков “Baltic Funakoshi Cup”, которые присуждались лучшим каратистам по сумме выступлений в КАТА и КUMITE в каждой возрастной группе.

Даугавпилс был представлен каратистами из Академии "LFSKA" (президент Андрей Комар, 6 дан), которые в упорной борьбе завоевали 1-первое (Александра Петровска), 4-вторых ( Эдвард Юршенс, Маргарита Шулина, Александра Петровска и Лаура Алексеева) и 6-третьих мест (Иварс Пунцулис, Владислав Кавецкис, Вилнис Кокинс и Вероника Богданова трижды).

В торжественной обстановке были вручены медали и кубки призёрам турнира, а также памятные подарки всем представителям команд и рефери, принявшим активное участие в турнире.

Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит Всех каратистов Академии и Городской Департамент Спорта и Молодёжи за отличную работу и поддержку!