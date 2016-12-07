Даугавпилс приглашает 31 декабря уходящего года всем вместе встретить Новый 2017 год на площади Виенибас!

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00, когда состоится ставший традиционным Новогодний забег (заявки на участие можно подавать уже сейчас, записавшись на е-почту skrejiens2016@inbox.lv). После спортивных занятий всех участников ждут подарочки от Деда Мороза и гномов, а также будет возможность согреться горячим чаем с пирожками.

В последний день года можно будет погостить в Домике гномов (время работы 12:00 – 15:00) и посетить каток (время работы 10:00 – 22:00). Вечером в 23:30 начнётся главное новогоднее мероприятие – концертная программа «Gadu mijā». Инна Кралика и Латгальский джазовый клуб приглашают вместе спеть известные Новогодние и песни 80-х годов. Новый год встретим праздничным поздравлением председателя Даугавпилсской городской думы Яниса Лачплесиса, исполнением гимна Латвии и насладимся небольшим стилизованным фейерверком. Праздник продолжится уже в наступившем 2017 году с командой Zumba «Enerģētisko treniņu 2017.gadam», концертом Jenny May и программой «Jaunais gads – deju ritmu eliksīrā» танцевальной студии «Stop Time». В 1:00 прозвучат залпы большого праздничного салюта, после чего начнётся Новогодняя ночная дискотека.

Встречаемся на площади Виенибас 31 декабря!