После разговора с разными ответственными лицами по части «мусорной эпопеи», наконец, удалось взять интервью у вице-мэра Петериса Дзалбе. Скажем сразу — разговор вышел жесткий. Под конец беседы твердым командным голосом вице-мэр... послал журналиста к мэру. Даем интервью без всяких купюр и комментариев.
- Надеюсь, беседа будет конкретной. Замечу сразу: сегодня меня не интересует частный сектор, разберемся с многоквартирными домами, где посредником услуги выступает ПЖКХ.
- Но этот вопрос касается всех… Есть еще жилищные кооперативы.
- Повторюсь: девять жалоб из десяти приходит от клиентов ПЖКХ. В кооперативах жильцы сами вправе спросить со своего руководства. И поверьте — там те же проблемы! ПЖКХ — структура городской думы, вот с вами и поговорим.
- Где в моих обязанностях есть пункт о том, что я должен следить за работой ПЖКХ? Есть структура жилищного комитета, которая отвечает за качество работ ПЖКХ!
- Вы имеете в виду искусственно созданный комитет, возглавляемый г-н Бояруном? Все эти годы он больше занят перепиской с г-жой Меркель и г-ном Обамой. Не удивлюсь, если сейчас «терроризирует» г-на Трампа. Давайте вернемся в город.
- Тогда отвечу: моя задача следить за работой всех структур, предоставляющих общественную услугу горожанам.
- Поздравляю. В том числе… ПЖКХ. Отсюда вопрос: почему мы постоянно наблюдаем хаос возле мусорников многоквартирных домов, которые обслуживает ПЖКХ?
- Есть проблемы. Они возле смежных перекрестков между жилыми домами и частным сектором. Люди все разные. Многие несут мусор и выкидывают его где угодно, по дороге. Обычная картинка, когда дяди на крутых джипах, подъезжают к школе, высаживают ребенка и выбрасывают кулек с мусором. Особенно это касается 10-й школы.
- И где наша муниципальная полиция?
- Следит! Контролирует. Я к тому, что частники не заключают договора.
- Случаи с «джипами» — мелочи, которые абсолютно не влияют на общую картину. Это всегда было.
- Да, это всегда было.
- Количество стихийных свалок зашкаливает. Ко Дню Города самоуправление за свои деньги организовывает трехнедельные кампании по очистке города от мусора.
- Что касается стихийных свалок, то по сведениям Коммунального управления — деньги на них из года в год уменьшаются. Если до 2013 года на ликвидацию стихийных свалок уходило до 50 000 латов, то сегодня в два раза меньше.
- Самоуправление не дает деньги или не знает про эти свалки?
- Самоуправление дает столько, сколько нужно для их ликвидации.
- Но город погряз в них! Зайдем с другой стороны: три года назад и сегодня — количество стихийных свалок примерно одинаково? Ваше мнение как горожанина?
- Как горожанин я вижу, что стихийные свалки создают сами горожане.
- Железная логика. Следующий вопрос. Крупногабаритный мусор.
- Никто горожанам не мешает заказать контейнер на 7 кубов, чтобы жители в указанный день выносили такой мусор.
- Это реально? Кто-то заказывал такую услугу? Мне, к примеру, сегодня нужно освободиться от дивана. Я должен кинуть клич по всему микрорайону?
- Я не говорю, что все сейчас идеально. Может, не дорабатывает ПЖКХ. Есть, в конце концов, площадка раздельного сбора мусора, куда его можно привозить бесплатно.
- Опять же в одном микрорайоне. Между тем, прежний оператор работал везде, при нем, в радиусе двух метров, вокруг контейнеров убиралась вся территория.
- Это ошибка нашего Коммунального хозяйства. Убрать вокруг контейнеров можно только во время загрузки. За этим наши службы следят.
- Вы о чем?! Вот снимки! Контейнеры переполнены! Все эти годы — на улицах и во дворах гадюшник!
- Это вопрос санитарной очистки города. Коммунальному управлению дано задание решить эту проблему. У многоквартирных домов убирают дворники, частники сами. Если контейнеры на улицах (красные линии) — тоже по договору санитарная очистка.
- Уходим от вопроса. Кто виноват, что вокруг контейнеров вонь и хлябь?
- При составлении спецификации на конкурс об уборке вокруг контейнеров забыли!
- Кто забыл? Отвечали за проведение конкурса вы. Уже новый факт состоит в том, что, к примеру, тем же дворникам за эту работу оплачивают горожане. Кстати сказать, вы еще кое-что забыли: прежний оператор за выставление счетов — платил ПЖКХ, речь о сумме порядка 70 000 евро в год!
- Да, этого пункта тоже не было в конкурсе. Но ведь, в конечном счете, эти деньги, через тариф, платили жители!
- Жители все оплачивают. Только в конечном счете, как вы говорите, вывод как раз другой: наоборот, часть денег из тарифа прежний оператор возвращал жителям через ПЖКХ.
- Эта информацией я не владею.
- Такое ощущение, что ею в нашей Думе никто не владеет. Следующий вопрос. К уборке мусора подключена муниципальная полиция, фактически она — менеджер у оператора Clean R.
- Никто не создавал никакой дополнительной структуры.
- Цитирую: «После того как стало понятно, что новый оператор по вывозу мусора не справляется с работой, в 2014 году в муниципальной полиции был создан дополнительный патруль для решения хозяйственных вопросов в сфере обхозяйствования отходов».
- Был ликвидирован патруль, следящей за нелегальной торговлей сигаретами, его новой задачей стало следить за чистотой города.
- Контрабандистов уже победили?? Ладно. Вот цитата из другого источника — Grani.lv: «В утвержденном депутатами годовом отчете, в 2014 году был создан дополнительный патруль для решения коммунальных вопросов в области обхозяйствования отходов. Для этого на работу в муниципальной полиции было принято пять человек».
- Следить за санитарной очисткой города — задача самоуправления.
- Никто не спорит. Только речь не о том. Речь о дополнительном штате полицейских, в задачу которых входит «слежка за мусором»!! Но едем дальше. Ранее была норма накопления мусора — человек ее оплачивал. Будучи депутатом в оппозиции, вы были категорически против повышения нормы накопления до 1.5 куба мусора. Даже судились с самоуправлением, но проиграли. Вопрос: сегодня, при новом операторе, по факту норма накопления выше или ниже?
- На данный момент не существует такой цифры.
- Как это понимать? В конце концов, есть различные формулы? Как вы работаете?
- Думаю, что в среднем эта цифра ниже 1 кубометра. Есть частный сектор, есть целые районы с многоквартирными домами. Где-то платят по факту, где то платят за себя и чужого дядю.
- За которым следит наша доблестная муниципальная полиция. Но меня, напомню, интересует ПЖКХ.
- Не могу ответить. Те, кто перешли на фактический мусор — у них меньше куба. Кто еще не определился — больше.
- Есть общее количество мусора ПЖКХ и есть общее количество клиентов ПЖКХ, разделив эти циферки, мы и выясним, количество мусора на одного человека. Это же элементарно. У вас есть ответ на этот вопрос?
- В свое время было: один куб равно 200 кг. Потом сделали 1,5 равно 300 кг.
- Это ведь одно и тоже.
- Ну, да. На данный момент один куб весит 160 кг. То есть, фактически количество мусора уменьшилось.
- Вот мы и подошли к хорошему вопросу. Почему тогда, по имеющимся в редакции документам, количество мусора увеличилось?
- Откроем карты. Прежний оператор и фирма "Eko Latgale" завозили часть мусора на Дундуру, 7 и сортировали. Сегодня сортировка мусора заложена в тариф, мусор сортируется на полигоне.
- Это единственная причина?
- Да.
- Тогда замечу. Во-первых, компания, о которой вы говорите, занималась и до сих пор занимается этой работой. Во-вторых, принимает на сортировку исключительно упаковку. А вот признание об увеличении количества мусора при уменьшении его объема наводит на нехорошие размышления. Кстати, знаете, что по этому поводу сказал директор ПЖКХ г-на Оленов: «Причины увеличения количества мусора однозначно объяснить тяжело». Вы «однозначно» пояснили. Посему переходим к следующему вопросу. Все очень ждали засвидетельствовать явление новых совладельцев и инвесторов, цитирую вас, «сильно заинтересованных покупкой долей самоуправления предприятия СпецАту». Лично вы обещали дать дополнительно городской казне 800 тысяч евро.
- Мое мнение. Если бы те акционеры, которые удерживают невыплаченные дивиденды, раскрыли бы карты инвестору и сказали бы, что после покупки акций будут выплачены все дивиденды акционерам, покупатель был бы завтра.
- Вы, наверное, говорите о самоуправлении. Ваши отношения с прежним оператором — это отдельная тема. Я задал вопрос об «очереди» инвесторов.
- Я уже ответил на ваш вопрос.
- Теперь обобщим. С приходом нового оператора мы получили, извините, срач за наши деньги!
- Такое было всегда….
- Даже г-жа Голдберга признала, что при прежнем операторе никаких проблем не было, «сегодняшняя ситуация есть хаос», который она «получила, придя на эту должность». Получила от вас!
- Повторюсь. Тоже самое было всегда! У меня тоже есть фото и факты.
- Хотелось бы увидеть. Я же сегодня говорю от имени подавляющего большинства горожан. Вы первый, и я убежден, единственный на сегодня человек в городе, довольный положением дел.
- Мне тоже не нравится, как наши управляющие компании следят за качеством вывоза мусора. Если будут следить, город будет чище.
- Это не ответ. Задам вопрос, который г-жа Голдберга переадресовала вам. Вопрос: почему при этом хаусе нынешний оператор ни разу не оштрафован. Два штрафа — и по условиям конкурса оператора можно менять! Ответьте конкретно.
- Потому что на данный момент — со стороны Clean R не было ни одного нарушения договора! Все нарушения, которые рассматривает административная комиссия, муниципальная полиция, — говорят о том, что виноват заказчик или его представитель!
- Кто конкретно наказан?! Цитирую вас: «Наложение штрафов на ПЖКХ будет крайней мерой! Сумму штрафа будет обязан покрыть именно тот сотрудник, который отвечает за заказ числа контейнеров и контроль за вывозом мусора. Ноябрь 2014 года». Руководителя ПЖКХ мэр каждый год премирует за хорошую работу. Мы ведь о ПЖКХ говорим?
- О ПЖКХ, о жилищных кооперативах…
- Давайте, наконец, оставим кооперативы в покое.
- Почему? У них такие же проблемы!
- Это их проблемы!
- Тогда о ПЖКХ спрашивайте у председателя комитета г-на Бояруна или у держателя капитала (мэра Лачплесиса — прим. ред), он оценивает эту работу.
- Или у Голдберги?
- Да.
- Голдберга послала к вам.
- Я отвечаю за общую услугу в городе! Проблемы есть у всех. Раньше было проще: была норма вывоза мусора — никого не интересовало, как оператор убирает, лишь бы был порядок! Хоть десять контейнеров ставь на одной точке! Сегодня система другая!
- При которой мы платим за бардак?! Мы пришли к тому, что новый «низкий» тариф с учетом всех доплат, дополнительных услуг и работой на Clean R городских служб — никак не меньше прежнего!! Образцовый порядок при прежнем операторе в одночасье превратился в мусорный коллапс и издевательство над горожанами. У меня в элитном доме дикие млекопитающие бегают. Посмотри видео на Фейсбуке: моя собачка возле лифта ловит крыс! Мы живем в мусоре, с грызунами и паразитами! В первый год летом к контейнеру было не подойти — вонь сбивала с ног! До прихода г-жи Голдберги вы отвечали за вывоз мусора. И вот ваши слова: «На самого оператора не составлено ни одного административного акта о том, что он не выполняет свои обязанности, и это говорит о том, что в работе оператора проблем нет». У вас особые отношения с руководством Clean R? Вы знакомы с Гунтарсом Кокоревичем?
- Знаком. Ну и что?.. Я собирал в этом кабинете всех и говорил, если вы видите бардак возле контейнера, заказывайте еще — вы за все отвечаете!
- И никто до сих пор не ответил! Кроме того, замечу: любые дополнительные мероприятия ведут к удорожанию услуги, а мы кичимся низким тарифом!
- Я с конца 2013-го года не отвечаю за работу ПЖКХ. Я даже не лезу с советами. Для этого создан специальный комитет, должность получил человек, который обещал навести там порядок (Боярун — прим. ред). А я отвечаю за муниципальную собственность — хочу чтобы вы написали это!
- Обещаю. Но CLean R в город привели вы?
- Так и напишите: мэр назначил меня председателем закупочной комиссии. Это все.
- Спасибо и на том. Горожане, наконец, получат исчерпывающие ответы от вице-мэра города.
Роман САМАРИН
ВРЕЗКИ
«На данный момент — со стороны Clean R не было ни одного нарушения договора! Все нарушения, которые рассматривает административная комиссия, муниципальная полиция, — говорят о том, что виноват заказчик или его представитель!» Петерис Дзалбе
«Уже завтра в нашем городе официально начинает свою работу Clean R. При утверждении тарифа на обхозяйствование бытовых отходов на прошлой неделе депутаты Думы попросили назвать ответственного за происходящее с мусором в черте нашего города после 1 августа. Петерис Дзалбе назвал себя и сотрудника Clean R Валерия Станкевича». Газета «Сейчас»
Уже не для кого не секрет, что Clean R - корова Дзалбе и он её доит.
Гнать поганой метлой нужно этих паразитов, присосавшихся к казне города.
А ведь выборы-то СКОРО!!!
ФРЕЙСЛЕР (кричит): Вы подлая свинья! Вы не надломились под грузом такой подлости? Что? Отвечайте?! Надломились или не надломились? Отвечайте. Да или нет?
ГРАФ ШВЕРИН: Прошу вас, г-н председатель…
ФРЕЙСЛЕР (тупо): Да или нет? Отвечайте, наконец, решительно!
Прочитал поток сознания Самарина и возникла имена такая ассоциация.