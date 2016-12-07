В Даугавпилской региональной больнице из-за небрежности медицинского персонала некоторые пациенты были инфицированы гепатитом B. На вину медиков указывают и контролирующие органы. Так заявили в передаче "Без табу" на телеканале TV3.
Незнакомые между собой люди летом лечились в Урологическом отделении Даугавпилской региональной больницы. Как и положено, со всеми проводились определенные медицинские процедуры, после которых, пациенты были выписаны. Этой осенью одновременно у трех пациентов начались одинаковые осложнения.
«Появилась слабость, не хотелось ничего делать, только спать. Потом я заметила, что начала желтеть», - рассказывает о симптомах одна из заразившихся.
Единственное, что объединяло всех у кого в итоге был обнаружен гепатит B, – они одновременно лечились в Урологическом отделении. Заразившиеся рассказывают, что всем делали определенные медицинские процедуры, связанные с кровью.
«Одна медсестричка ходила в одних и тех же перчатках целый день. Другая вообще без перчаток» - вспоминает пациентка.
«На данный момент часть моей жизни испорчена, а что будет дальше я не знаю. Работать не могу, семья дома одна, а у меня шестилетний сын. Две недели я уже провела в больнице. Когда выпишут, наверняка, придется пить лекарства, и все это я буду делать за свой счет».
Пациенты уверены, тот факт, что в одном отделении заразились несколько человек – не может быть совпадением. Обеспокоена и главная медсестра Даугавпилской региональной больницы Ирада Балоде. Если нарушения были, теоретически работники больницы могли заразить пациентов.
«Конечно, это подозрительно. Не могу однозначно утвердить, что это наша вина, но это возможно.
Я приношу свои извинения за действия персонала, если они были неправильными!» - говорит главная медсестра, уверяя, что в больнице регулярно проходит проверка и контроль, однако, констатировать все возможности нет.
Инспекции здравоохранения уже удалось провести проверку в медицинском учреждении, результаты которой будут известны в течение недели. Однако обнаружить обстоятельства произошедшие несколько месяцев назад, практически невозможно. Тем не менее, считается, что наиболее вероятной причиной заражения является несоблюдение санитарных норм.
«Появилась слабость, не хотелось ничего делать, только спать. Потом я заметила, что начала желтеть», - рассказывает о симптомах одна из заразившихся.
Единственное, что объединяло всех у кого в итоге был обнаружен гепатит B, – они одновременно лечились в Урологическом отделении. Заразившиеся рассказывают, что всем делали определенные медицинские процедуры, связанные с кровью.
«Одна медсестричка ходила в одних и тех же перчатках целый день. Другая вообще без перчаток» - вспоминает пациентка.
«На данный момент часть моей жизни испорчена, а что будет дальше я не знаю. Работать не могу, семья дома одна, а у меня шестилетний сын. Две недели я уже провела в больнице. Когда выпишут, наверняка, придется пить лекарства, и все это я буду делать за свой счет».
Пациенты уверены, тот факт, что в одном отделении заразились несколько человек – не может быть совпадением. Обеспокоена и главная медсестра Даугавпилской региональной больницы Ирада Балоде. Если нарушения были, теоретически работники больницы могли заразить пациентов.
«Конечно, это подозрительно. Не могу однозначно утвердить, что это наша вина, но это возможно.
Я приношу свои извинения за действия персонала, если они были неправильными!» - говорит главная медсестра, уверяя, что в больнице регулярно проходит проверка и контроль, однако, констатировать все возможности нет.
Инспекции здравоохранения уже удалось провести проверку в медицинском учреждении, результаты которой будут известны в течение недели. Однако обнаружить обстоятельства произошедшие несколько месяцев назад, практически невозможно. Тем не менее, считается, что наиболее вероятной причиной заражения является несоблюдение санитарных норм.