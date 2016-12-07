В Даугавпилской региональной больнице из-за небрежности медицинского персонала некоторые пациенты были инфицированы гепатитом B. На вину медиков указывают и контролирующие органы. Так заявили в передаче "Без табу" на телеканале TV3.

Незнакомые между собой люди летом лечились в Урологическом отделении Даугавпилской региональной больницы. Как и положено, со всеми проводились определенные медицинские процедуры, после которых, пациенты были выписаны. Этой осенью одновременно у трех пациентов начались одинаковые осложнения.



«Появилась слабость, не хотелось ничего делать, только спать. Потом я заметила, что начала желтеть», - рассказывает о симптомах одна из заразившихся.

Единственное, что объединяло всех у кого в итоге был обнаружен гепатит B, – они одновременно лечились в Урологическом отделении. Заразившиеся рассказывают, что всем делали определенные медицинские процедуры, связанные с кровью.



«Одна медсестричка ходила в одних и тех же перчатках целый день. Другая вообще без перчаток» - вспоминает пациентка.



«На данный момент часть моей жизни испорчена, а что будет дальше я не знаю. Работать не могу, семья дома одна, а у меня шестилетний сын. Две недели я уже провела в больнице. Когда выпишут, наверняка, придется пить лекарства, и все это я буду делать за свой счет».

Пациенты уверены, тот факт, что в одном отделении заразились несколько человек – не может быть совпадением. Обеспокоена и главная медсестра Даугавпилской региональной больницы Ирада Балоде. Если нарушения были, теоретически работники больницы могли заразить пациентов.



«Конечно, это подозрительно. Не могу однозначно утвердить, что это наша вина, но это возможно.



Я приношу свои извинения за действия персонала, если они были неправильными!» - говорит главная медсестра, уверяя, что в больнице регулярно проходит проверка и контроль, однако, констатировать все возможности нет.



Инспекции здравоохранения уже удалось провести проверку в медицинском учреждении, результаты которой будут известны в течение недели. Однако обнаружить обстоятельства произошедшие несколько месяцев назад, практически невозможно. Тем не менее, считается, что наиболее вероятной причиной заражения является несоблюдение санитарных норм.