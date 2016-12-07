Хоккеисты «Даугавпилса» 4 декбря на своем льду принимали «Юрмалу», команду, не одержавшую еще не одной победы в первой лиге чемпионата Латвии. Перед началом матча болельщики обсуждали не шансы на победу, а сколько будет забито шайб.

Из восьми встреч в двух «Юрмала» пропустила более 10 голов. После матча в Даугавпилсе таких матчей стало три. «Синие» обновили антирекорд приморского клуба, накидав 16 шайб, но и сами пропустили две.



Даугавпилчане встречу начали бодро. Не успел таймер отсчитать одну минуту, как у юрмалчан побывало две шайбы, затем сразу прилетела третья. В первые 20 минут «Даугавпилс» забросил 7 шайб, в ответ, получив две.



Во втором периоде обороты были снижены. Только четыре взятия ворот. Завершали игру еще пятью точными бросками. Самая крупная победа в текущем чемпионате – 16:2.



Шесть очков набрал Владислав Цибульский (3+3), столько же у Ивана Кокина (1+5). Молодой Эдгар Петров также не отставал – 5 (1+4), далее Оскар Анцитис – 4 (3+1) и Артур Кузьменков – 4 (1+3). Из защитников самым результативным был Анатолий Леончик – 3 (2+1).



В высшей лиге чемпионата Латвии «Лиепая» уступила на своей площадке «Мого» - 4:5 у курземцев результативной передачей отметился Имант Лещев.