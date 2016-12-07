До 18 декабря Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (ул. Ригас, 8) организует Рождественскую благотворительную акцию «Подари миг радости», к участию в которой приглашаются все жители города и организации. В этом году цель акции – собрать материалы для творческих мастерских городских обществ инвалидов.

В Даугавпилсе работает более 10 обществ инвалидов, объединяющих людей разных возрастов и интересов: это и совсем маленькие детки и их родители, и люди постарше. Среди них очень много творческих и талантливых людей, и они постоянно радуют нас работами необычайной красоты, выполненными из совершенно обычных материалов. Увидеть и приобрести эту красоту можно в Дни города, на Рождественских и многих других ярмарках и выставках. Для многих членов обществ инвалидов возможность творчески самовыражаться и делать мир красивее – смысл жизни, помогающий каждый день преодолевать боль и страдания.

У каждого из нас есть прекрасная возможность подарить радость творчества этим талантливым и стойким людям. Творческие сферы деятельности обществ очень разные, поэтому пригодятся любые материалы: кусочки фетра и кожи, нитки, спицы, бисер, пуговицы, кисточки, клей ПВА, красивые салфетки для декупажа и т. д. Особенно благодарны представители обществ будут за большие крючки для вязания ковриков из полосок ткани и челнок для старой швейной машинки «Чайка».

Внимание представителям предприятий: умелые руки найдут применение также кусочкам проволоки и другим остаткам производства!

Будьте отзывчивы!



Ждем Вас каждый день в музее:

вторник-суббота – с 10:00 до 18.00;

воскресенье – понедельник – с 10:00 до 16.00.

Дополнительная информация по телефонам: 654 24155, 20203713.