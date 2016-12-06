Продолжая добрую традицию, Даугавпилсская городская дума объявляет конкурс на лучшее Рождественское оформление «РОЖДЕСТВО 2016/2017». Девиз мероприятия – «Сердечное рождество!» В конкурсе могут принять участие учебные заведения города, индивидуальные коммерсанты, общества капитала и другие институции.

Конкурсные работы будут оценены в трех группах:

1) оформление учебных заведений;

2) оформление предприятий торговли и услуг, а также государственные учреждения и учреждения самоуправлений и их структурные подразделения;

3) оформление производственных предприятий.



Заявки на участие принимаются с 6 декабря 2016 года и до 16 часов 23 декабря 2016 года. Для этого необходимо заполнить бланк заявки и подать его либо в информационное бюро Думы по адресу К. Валдемара,1 тел. 65404344, либо в Департамент городского планирования и строительства по адресу ул. Райня, 28, тел. 65457160, либо в электронном виде на адрес ppdep@daugavpils.lv.

Оценка объектов пройдет с 23 декабря 2016 года по 20 января 2017 года. Общий призовой фонд составит 2000 евро, результаты огласят 27 января 2017 года в 14.00 в зале заседаний Даугавпилсской Думы.