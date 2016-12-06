Каждого, кто страдает от регулярной головной боли, приглашают записаться на бесплатную консультацию к специалистам.





Записаться на консультации можно до 9 декабря, позвонив по телефону 26575884 по рабочим дням с 13.00 до 16.00, кроме четверга. Консультации специалистов будут проходить в течение всего декабря.



Целью кампании “Мигрень Help”, организованной Латвийским обществом головной боли, в том числе и консультаций, является просвещение общества о наиболее частых причинах головной боли, а также о способах получения помощи. Более подробная информация о кампании доступна на В конце этого года они пройдут в Даугавпилсе, Риге, Юрмале, Валмиере и Лиепае. Консультации организованы в рамках социальной кампании Латвийского общества головной боли “Мигрень Help”.Записаться на консультации можно до 9 декабря, позвонив по телефону 26575884 по рабочим дням с 13.00 до 16.00, кроме четверга. Консультации специалистов будут проходить в течение всего декабря.Целью кампании “Мигрень Help”, организованной Латвийским обществом головной боли, в том числе и консультаций, является просвещение общества о наиболее частых причинах головной боли, а также о способах получения помощи. Более подробная информация о кампании доступна на Facebook.com/MigrenaHelp