На днях самоуправление Даугавпилса порадовало жителей новым выпуском информационного издания «Даугавпилс сегодня и завтра». Жители города (посредством бюджета) заплатили за издание газеты 8800 евро.

Конкурс на право издания информационного издания о Даугавпилсе проходил в мае этого года. Согласно требованиям конкурса, на цветной бумаге дважды в год — в июне и декабре — должны были выйти два выпуска газеты. Тираж каждого выхода — 40 000 экземпляров. В ходе конкурса были поданы предложения от 7 претендентов, победителем оказалась рижская фирма Zelta Rudens Printing, которая выразила готовность напечатать тираж за 8800 евро+налог.



Поскольку издание муниципальное, а заказчиком выступает Даугавпилсская дума, то и содержание его — соответствующее. По традиции, газета начинается с благополучного интервью мэра города, да и большинство остальных материалов, опубликованных в ней, всем своим содержанием и внешним видом демонстрируют благополучие в городе и уверенность властей в завтрашнем дне. Так, в летнем выпуске обсуждались экономические темы — перспективы развития будущей Латгальской СЭЗ, рост числа социальных пособий в городе и распределение бюджета города.



В свою очередь, в зимнем выпуске право слова получили, помимо мэра, и вице-мэры — Янис Дукшинский и Петерис Дзалбе. Другие материалы номера являются не менее позитивными - «В Даугавпилсе уже более 300 детских площадок», «За год заасфальтированы 32 улицы», «Импульс» дает молодежи рабочие места» и другие. Так что, в-основном, реклама городских властей за счет городского бюджета. Небольшая часть информационного издания уделена, действительно, практически полезным вещам — опубликованы телефоны различных городских служб, даны расписания праздничных мероприятий. Но первая, рекламная, часть явно перевешивает. Авторы текстов не указаны, но с большой долей вероятности можно предположить, какая именно городская редакция взяла на себя заботы по оказанию информационной помощи руководству городской думы.