9 декабря 2016 года в 18.00 в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится творческий вечер Валентины Абушкевич. Во время вечера пройдёт дефиле и выставка вязанных изделий, созданных умелыми руками Валентины Петровны.

Валентина Петровна Абушкевич – врач и рукодельница, ценитель поэзии и музыки, член белорусского культурно-просветительского общества “Уздым”.

Выставка и показ изделий, созданных В.Абушкевич, в Белорусском доме пройдёт уже не в первый раз. Её творческие литературные вечера всегда собирают полный зал, чтобы познакомиться ближе с творчеством и биографией поэта в увлекательнейшем изложении Валентины Петровны.

В последнее время вязаные вещи всё больше набирают популярность и появляются в гардеробе модниц. Это эксклюзивный вид искусства, и каждая модель – произведение искусства в единичном экземпляре. Именно этот вид искусства зрителям продемонстрируют модели – студентки Даугавпилсского университета, а автор расскажет о каждом изделии.

Ждем вас 9 декабря в 18.00 в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, каб. 305) на дефиле и выставке вязанных изделий Валентины Петровны Абушкевич.

Проведем вечер вместе в кругу ценителей моды и в дружеской атмосфере! Вход свободный.