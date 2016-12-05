Отмечая Международный день добровольцев, самые активные из них были отмечены наградами. 3 декабря во 2-ой Рижской гимназии особый знак "Доброволец года 2016" получили 8 волонтеров.

Среди них оказался и даугавпилчанин Никита Алексеев, который свое свободное время посвящал улучшению качества жизни Даугавпилсской молодежи. Награды также удостоились Ирена Суходольска из Прейли (она делилась своим теплом с детьми с инвалидностью и помогала исполнить их мечты), Ален Эмиль Окнов и Линда Галино из Айзкраукле (работа волонтерами в Службе пробации), Татьяна Азаматова и Раймонд Лазда из Краславы (в созданном Центре сениоров организовали ряд мероприятий, позволяющих каждому пожилому человеку принимать участие в социальной и общественной жизни), Мирдза Киплока из Риги (делится своими знаниями немецкого языка, проводя занятия). Также активной добровольческой организацией признан Союз "Добровольцы Елгаве" из Елгавы и самоуправление Икшкиле.



Каждого получателя награды на церемонии приветствовали особые гости: министр благосостояния Янис Реирс, генсекретарь Латвийского союза самоуправлений Мудите Приеде, руководитель Государственного агентства занятости Эвита Симсоне, хореограф, педагог и режиссер Агрис Данилевич, музыкант Каспар Злиднис, руководитель творческого объединения TREPES Рамона Лиепиня, журналист Ансис Богустов, директор Рижского марафона Lattelecom Айгар Нордс, представитель Агентства международных молодежных программ Майя Колберга.



Больше всего заявок на награждение самых активных добровольцев было получено из Даугавпилса, Айзкраукле, Елгавы и Риги.