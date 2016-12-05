При регистрации детей в детский сад теперь будет более жесткое требование, касающееся декларации места жительства. Так решил комитет по вопросам образования и культуры гордумы Даугавпилса.

Впредь ребенок и один из родителей должны быть задекларированы в Даугавпилсе не менее 6 месяцев, чтобы претендовать на место в городском детсаду.



Причиной такого нововведения стало то, что родители стали часто декларировать ребенка в городе максимум на неделю, чтобы получить место в садике, а затем прописывались на прежнее место - в другое самоуправление. В результате оказалось, что мест городским детям в садах стало не хватать.

В свою очередь преимущество при зачислении детей в детсад теперь будут иметь приглашенные в город специалисты.