Многонациональная служба поиска людей ищет следующих людей, которые проживали в Даугавпилсе или его окрестностях:

Андраханова Наталья (1955 г.р.) – тебя ищет Волкова Ирина: "Связь прервалась внезапно в 2000-м году".



Наумова Наталья (1966 г.р.) - тебя ищет сестра Медведева Елена: "Девочка была удочерена новым мужем своей мамы и стала Наумовой".



Вигуль (Нитишь) Галина – тебя ищет сын Вигуль Юрий Робертович: "Также ищу своего брата Вигуль Петра".



Быстров Владимир (1966.г.р.) - тебя ищет дочь Рощупкина Юлия Владимировна: "Последний звонок был, когда мне было 13 лет, но мама тогда мне не дала поговорить с отцом".



Колиниченко Анна (1939 г.р.) – тебя и твою семью ищет брат Колиниченко Василий: "Ищу свою сестру".



Лабуть Елена (1966 г.р.) – тебя ищет подруга Науменко Валентина: "Последняя встреча было в 1997-м году".



Блохин Владимир Иванович (1938 г.р.) – тебя и твою семью ищет брат Косякин Александр Иванович.



Якубовский Степан (1939 г.р.) - тебя ищет дочь Якубовская Анжелика Степановна: "Ищу своего отца".



Ковалев Михаил (1949 г.р.) - тебя ищет Понасенко Тамара Яковлевна: "Связь с родственником оборвалась в 1968-м году".



Сергеев Игорь (1942 г.р.) - тебя и твою семью ищет внук Сергеев Артем.



Гипп Татьяна (1956 г.р.) – тебя ищет двоюродный брат Нарусевич Юрий Васильевич.



Федорова Елена (1971-73 г.р.) – тебя ищет подруга Беломестных Елена: "Вместе учились в Даугавпилсе в ГПТУ-1 в 1987-90 годах".



Романов Анатолий (1949-51 г.р.) - тебя ищет сын Романов Александр: "Известно, что отец проживает в Даугавпилсском крае".



Кепкин Сергей Андреевич - тебя ищет дочь Кепкина Анастасия Сергеевна: "Связь с отцом прервалась в 1990-м году".



Жерносек Татьяна (1956 г.р.) - тебя ищет мать Асабина Елена Ивановна: "Связь с дочкой оборвалась в 1978-м году".



Ганин Константин (1950 г.р.) и Ганин Николай – вас ищет Пак Дарья Михайловна: "Их маму звали Антонина".



Озолиня Дина - тебя ищет подруга Догадкина Галина.



Родственников по фамилии Никнедович ищет Никнедович Анна Янисовна: "Известно, что у моего отца Яниса была сестра".



Мурашкина Тамара – тебя ищет подруга Светогор Инна Леонтьевна.



Далецкий Андрис (Андрей) 1962 г.р. – тебя ищет дочь Полевая Милена Андреевна: "Ищу своего отца".



Цимбал Сергей (1964 г.р.) - тебя ищет Овсюк Екатерина.



Дементьев Владимир (1938-39 г.р.) – тебя и твою семью ищет Тлегенова Татьяна Владимировна: "Ищу отца и родственников".



Ковалевская Светлана (1964 г.р.) - тебя ищет мать Андрощук Мария Поликарповна: "Ищу младшую дочь".



Морозов Сергей (1957 г.р.) - тебя ищет однокурсница Мазуревич Татьяна: "Связь оборвалась в 1978-м году".



Юдинских Владимир (1957 г.р.) и Юдинских Нина (1960 г.р.) - вас ищет брат Кандаков Николай: "Ищу двоюродного брата и сестру".



Кудлатов Владислав (1939 г.р.) - тебя и твою семью ищет внук Кудлатов Роман Сергеевич.



Дятлова Марина (1965 г.р.) - тебя ищет сестра Чекришева Любовь Алексеевна: "Ищу свою сестру".



Данилов Сергей (1959 г.р.) – тебя ищет дочь Молчанова Инна Сергеевна: "Ищу своего отца. Последняя встреча была в 1987-м году".



Эглитис Альфредс (1944 г.р.) - тебя и твою семью ищет дочь Тарукина Инета Альфредовна: "Ищу своего отца".



Грязнов Александр (1934 г.р.) – тебя и твою семью ищет сестра Грязнова Екатерина Петровна и племянник Грязнов Николай Анатольевич.



Тарасов Александр - тебя ищут дочери Никитина Илона Александровна и Никитина Екатерина Александровна: "Есть сведения, что у Александра есть брат Виктор и сестра Светлана".



Леончука Виктор (1941 г.р.) - тебя ищет родственник Виктор Леочук.



Хомылева Татьяна (1969 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Мильто Наталья Викторовна.



Якубов Руслан (1975 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Сабурова Рена.



Колодина Ольга Юрьевна (1968 г.р.) - тебя ищет подруга Тиора Оксана: "Связь с Ольгой пропала в 1987-м году".



Мачук Анатолий (1964-65 г.р.) - тебя ищет дочь Арсоба Татьяна: "Мой отец может проживать около ж.с. Ваболе".



Бондаренко Андрея (1927 г.р.) и его детей Бондаренко Владимира и Бондаренко Нину ищет Якоби Виктор: "Ищу дядю и его семью".



Власова (Шмидт) Мария (1936 г.р.) - тебя ищет Галина Шмидт.



Павлов Борис - тебя ищет сын Гарькавий Богдан Борисович: "Связь с отцом пропала в 2000-м году".



В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.