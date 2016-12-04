Этим летом в Латгалии компания Sadales tīkls обновляла линию электропередач — однако не во всех домах, обеспеченных новыми проводами, кто-то живет, сообщает LTV.

В местечке Робежниеки Краславского края жителей осталось немного — кто-то умер, кто-то переселился в пансионат, кто-то уехал в другое место.



Однако во многих пустых домах, где никто не живет, есть электричество. Например, в Робежниеки есть дом, который, по словам местных жителей, пустует уже более дести лет. Но Sadales tīkls провела туда новый электрический кабель.



«Линия электропередач устаревает. Мы обновляем объекты по всей Латвии, мы объекты обновляем по четко выбранным критериям. На практике это места, куда мы инвестируем свои средства для обновления сети. Это прежде всего следует из важности объекта: насколько он устарел, сколько в этой сети повреждений... Всегда в начале списка те, кто в самом плохом состоянии, кого быстрее всего надо восстановить», — указал директор по развитию Sadales tīkls Роланд Лусверис.



Он указал: если видно, что в доме никто не живет или здание разрушилось, но договор заключен, то клиента — владельца собственности — спрашивают, готов ли он продлевать договор. Счет за электричество состоит из нескольких позиций: плата за количество потраченной электроэнергии, траты на распределение и передачу, а также обязательный компонент обязательной закупки (OIK, сбор за «зеленую» энергию) и НДС.



Новая структура тарифа — это способ добиться, чтобы домохозяйства, которые электричество не тратят, отказывались от подключения. В противном случае создается ситуация, что клиентам приходится платить за содержание сети, хотя они электроэнергию и не потребляют. Sadales tīkls обеспечивает электричеством около 1,1 млн объектов, из которых 120 тысяч — так называемые нулевые подключения или подключения с очень низким потреблением.



В Робежниеки масштабные ремонтные работы ведут и в зданиях, где энергию никто не потребляет. В Sadales tīkls пояснили, что электричество в оставленных зданиях обеспечивает финансирование тарифа, что необходимо для восстановления и реконструкции сети.