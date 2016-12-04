Актриса Даугавпилсского театра Вера Храмникова из той плеяды служителей Мельпомены к которым не относится понятие возраст. Она молода и энергична как на сцене, так и в обыденной жизни. С долей здоровой самоиронии, присущей только умудренным жизненным опытом, 1 декабря в Даугавпилсской городской думе из рук мэра Яниса Лачплесиса она принимала заслуженную награду самоуправления – «За вклад всей жизни».

Выпускница Даугавпилсского педагогического института, уже работая преподавателем английского языка, поступила в Щукинское училище и с успехом закончила режиссерский факультет театрального вуза.

В 1989 году Даугавпилсский театр получил статус профессионального и в этом – большая заслуга Веры Храмниковой. Заведующая литературной частью театра, она подбирает репертуар, заботиться о профессиональном росте молодых актеров, сама успешно ставит и играет.

Педагогический талант Храмниковой раскрывается именно в театре. Ее ученики уже давно стали партнерами по подмосткам, но за советом ходят к ней. Знают, что никогда не откажет, всегда поддержит.

Главный режиссер и художественный руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников от всего творческого коллектива поблагодарил актрису и отметил, что Веру Храмникову отличает отменная способность постоянно меняться, не повторятся в ролях, пластичность ума, которой могут позавидовать молодые актеры. А в впереди еще много ролей и задумок, горы литературного материала и новых образов, которые непременно воплотит на сцене неподражаемая прима Даугавпилсского театра Вера Храмникова.