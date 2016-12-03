В Даугавпилс прибыла делегация из Лодзинского воеводства. Цель визита – предложить сотрудничество в реализации различных проектов.

2 декабря гости посетили Даугавпилсскую думу, где встретились с исполнительным директором Думы Ингой Голдбергой, представителями Департамента развития, работниками образования и культуры.

Гости представили презентацию о реализации проектов, направленных на улучшение работы администрации самоуправления, качества услуг, мотивации жителей на участие в различных активностях и совершенствовании своей жизни.

Ранее делегация Даугавпилса участвовала в работе Лодзинского экономического форума, однако теперь предлагается более тесное сотрудничество и в других проектах – социальной, сферах культуры и искусства. Гости уже посетили школу Saules, где обсудили возможность создания творческого инкубатора, который на протяжении многих лет работает в Лодзи. Школа Saules очень заинтересована позаимствовать опыт польских коллег.

Делегация Лодзи посетила также Даугавпилсскую крепость, Центр искусства М.Ротко. Исполнительный директор Думы Инга Голдберга пожелала гостям ярких впечатлений, которые вдохновили бы на новые идеи партнёрства.