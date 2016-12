2 декабря в 17.00 состоится РОК МАРАФОН 2016, в рамках которого местная молодежь поборется за первое место и звание лучшей рок группы.

Будут награждены победители, занявшие 1,2 и 3 места, а также лучшие вокалист, гитарист, бас гитарист и ударник. Группы Breath To Die, Lust’N’Dust, Down To Heaven, HardWeld un Terrorist предложат на суд зрителей произведения собственного сочинения. Гостем марафона станет группа Saintorment.



в клубе Queen