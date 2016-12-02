3 декабря в 18:00 спектакль режиссера Георгия Суркова «Пять вечеров». Это постановка о любви, которую заморозили и положили в самый дальний уголок сердца. Главный герой Ильин возвращается в город, где когда-то пережил сильную и настоящую любовь.

Чувство живо до сих пор, и Ильин решается попытать счастья и отправляется в квартиру, в которой жила его возлюбленная Тамара. Герои встречаются, но за 17 лет разлуки многое изменилось, в их отношениях появился холод, он не может мгновенно исчезнуть. Ильин охвачен сомнениями, страхом, нерешительностью, но у него есть только пять вечеров, чтобы всё преодолеть и вновь завоевать сердце Тамары.

В ролях: Михаил Самодахов, Жанна Лубгане, Ирина Кешишева, Юрий Лосев, Милена Рожанская, Вадим Богданов.