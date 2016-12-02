В Барановичах (Белоруссия) 26-27 ноября прошел XI международный турнир по художественной гимнастике «Золотые краски осени». Даугавпилс представляли воспитаницы гимнастического клуба «Гармония» - Ксения Васильева (2010 г.р.), Арина Трутько (2009 г. р.), Алина Козловская (2008 г. р.), Диана Евсеева (2007 г. р.), Маргарита Миллер (2005 г. р.).

Гимнастки достойно представили свою страну, город и клуб. Особо высокого результата удалось достичь Алине Козловской в своей возрастной группе она завоевала «бронзу». Ксении Васильевой и Алине Козловской достался титул «мисс турнира».



В течение турнира девочки приняли участие в мастер-классах от призеров Олимпийских игр Марины Гончаровой и Любови Черкашиной.



В соревнованиях приняли участие спортсменки из России, Польши, Латвии, Литвы и Беларуси. Главной судьей этого престижного турнира по традиции стала бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 года Любовь Черкашина.



Латвия также была представлена девчонками из Елгавы.