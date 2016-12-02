Во вторник сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали в Даугавпилсе мужчину, которого подозревают в порче покрышек у 44 автомобилей.

8 ноября работники полиции получили информацию о том, что в центре и в разных микрорайонах Даугавпилса некий злоумышленник проколол покрышки у машин. По словам потерпевших, это произошло в период с шести до девяти часов вечера. "Кому-то одну покрышку порезали, кому-то две и более. Произошло все не во дворах, а с внешней стороны домов, у дорог. Человек просто шел и резал колеса всем подряд", - рассказал один из потерпевших.



В конце ноября в рамках расследования работники бюро Криминальной полиции вышли на след подозреваемого. Ранее мужчина 1987 г.р. был судим за преступления, связанные с наркотиками. 29 ноября подозреваемый был задержан. Свою вину в содеянном он признал. В ходе обыска у мужчины было также изъято оружие преступление — нож, которым он резал покрышки.

Полиция продолжает работать, чтобы выяснить мотивы подозреваемого. Против мужчины начато 27 уголовных дел за намеренную порчу чужого имущества. До суда он будет находиться под стражей.