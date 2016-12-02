3 декабря в 14:00 на 3-м этаже Латгальской Центральной библиотеки состоится презентация трех книг даугавпилсского автора Юрия Лавриненко, вышедших в свет в 2016 году – «120 впечатлений» (лирика), «Не так уж все у нас печально» (юмористические стихи) и «Провинциалы» (проза).

2016 год для Юрия Лавриненко, даугавпилсского поэта и прозаика, члена Союза писателей России, выдался «урожайным». В свет вышли три его книги. В сборнике поэзии «120 впечатлений» автор предстает как тонкий лирик – мелодичные, мечтательные строки сплетены, вдохновляясь от любви к природе и романтическим интересом к ее изменениям. В свою очередь, в комедийном сборнике «Не так уж все у нас печально» представлены наблюдения «смешливого смехотворца», в искрометных, рифмованных строках подмечающие забавные, порой даже парадоксальные явления в, казалось бы, прозаичных бытовых ситуациях. Тем временем, в сборнике рассказов «Провинциалы», выпущенном при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы, Юрий Лавриненко окунается в мир человеческих историй и конфликтов, обращая внимание на человека в моменты кризисных ситуаций, когда необходимо решить – искать личной выгоды, несмотря ни на что, или поступить по совести, пусть даже в ущерб собственному благополучию.

В ходе мероприятия автор познакомит с данными изданиями, прочитает фрагменты произведений и ответит на вопросы.

Встреча с Юрием Лавриненко организуется в сотрудничестве с общественной организацией «Краеведы Латгалии». Вход на мероприятие – свободный.