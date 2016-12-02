В эти темные дни, когда еще не включена иллюминация, первые весточки будущего праздника уже приходят. Тут вешают фонарики, там строят домик гномиков. Белые одуванчики на перекрестках задрапировали и превратили в яркие елочные шары. Композиции из еловых веток появились на улице Ригас. Еще немножко, еще чуть- чуть – и все засверкает.

Огни на главной городской елке зажгутся в субботу. В 16.00 на площади Виенибас начнется праздничное представление. А ровно в 17.00 по команде всех собравшихся детей елка предстанет в новом наряде. В этот день заработает и рождественский базарчик. С 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы. С 10.00 до 22.00 открыт каток. На Эспланаде уже делают горку и лабиринт, где можно провести время всей семьей в веселых зимних забавах.