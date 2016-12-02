"Как Даугавпилсская крепость превращается в магнит для туристов". Именно под таким названием вчера в одном из республиканских СМИ появилась заметка о нашем городе.

"Даугавпилсская крепость — "укрепленный идеальный город" и уникальный памятник фортификационного искусства XIX века — не попала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но жизнь здесь бурлит. К арт-центру Марка Ротко, галерее исторических артефактов и летучим мышам в казематах совсем скоро могут добавиться музеи техники и керамики, а также "городок мастеров" и крепостной сад XIX века.

В течение 190 лет Даугавпилсская крепость — этот город в городе — так или иначе сохраняла свое военное предназначение. В 1993 году вместе с российскими войсками из крепости ушло Даугавпилсское военное авиационно-технического училище, и перед городскими властями встал вопрос: что делать с огромным теперь уже гражданским объектом, постепенно приходившим в запустение?



Жизнь на территорию крепости начала возвращаться во второй половине 2000-х. Город при финансовой поддержке еврофондов реконструировал часть зданий, заменил коммуникации, в 2013-м году открыл арт-центр Марка Ротко, и крепость постепенно стала превращаться в главный объект туризма в Латгалии. До конца 2016 года могут быть одобрены еще два крупных проекта — Музей техники и Музей керамики имени Петериса Мартинсонса. Музей техники может стать одним из самых значимых проектов по реставрации не только в Латгалии, но и во всей Латвии. Но и это еще не все: совсем недавно во владение города вновь вернулся инженерный арсенал, крепостной сад и провиантский магазин.", - говорится в статье.



Действительно, на протяжении последних лет Крепость понемногу оживает. Подготовлен проект реставрации каземата 7-го бастиона, в котором затем планируется разместить открытые фонды керамики Центра М.Ротко. Экспонаты не будут использоваться в экспозициях, но будут доступны любому желающему.

Также в планах - организация фестивалей в Крепости. Проект подготовлен в рамках программы приграничной лояльности для развития культуры и туризма.



Особенную атмосферу Крепости часто отмечают приезжие художники, артисты и просто туристы. К сожалению, на полное восстановление Даугавпилсской крепости требуются огромные суммы, которыми город не располагает. Однако реализуемые постепенно проекты делают ее все более привлекательной для посещения как самих даугавпилчан, так и гостей города.