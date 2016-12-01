Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что с 1 декабря на всех автомашинах и автобусах, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, слдует заменить летние покрышки на зимние.

Главная цель "переобувания" авто - это, конечно, безопасность на дороге. В зимний период с утра и по вечерам на дорогах может образоваться лед. Причем обледенение может быть неравномерным. Помимо этого, в целях безопасности, необходимо соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.