В этом году недалеко от Белорусской границы исследователей ждал интересный сюрприз. Как рассказал профессор энтомолог Латвийского университета Волдемар Спуньгис, летом в наших краях удалось обнаружить новый для Латвии вид клещей - Dermacentor.

Он широко распространен в Европе, а в Латвии до сих пор не встречался. Более широких исследований пока не проводилось, но, возможно, по словам профессора, приход этих клещей в Латвию связан с климатическими изменениями, ведь в нашей стране становится все теплее.