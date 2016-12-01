Фельетон



По телеку коронный номер Галкина повторяли. Галкин рассказывал анекдот. Ученые поймали одну блондинку. Разрезали ей череп, а там пусто… только одна веревочка натянула. Долго думали, зачем эта веревочка. Потом консилиум собрали и решили проверить, что будет, если ее разрезать. Взяли ножницы, разрезали — а уши и отвалились. Лейтмотив выступления — «Как страшно жить!..»

***





Журналист задает вопрос мэру: «Сколько человек все-таки работает в Думе? — «Примерно половина…»

Смех смехом, а я так кумекаю, что веревочки у каждого в голове есть. Только у одних они две половинки мозга стягивают, а у других для того, что б уши не отвалились.Зашел тут на сайт Grani.lv. Там последнее время мою фамилию вспоминают, дай, думаю, проверю, сколько я на той недели водки выпил и где, собственно, со вторника на четверг ночевал. Может, я только думаю, что дома. А Лена Панкевич — та точно в курсе дела.Про себя ничего не нашел, а тут на тебе: третья серия «Срываем маски». Серьезное, надо сказать, испытание — этот сериал смотреть. Но начал. Набрался терпения. Если, подумал, вдруг лопнет терпение — наберусь водки!«Как страшно жить!..» — буквально с первой минуты крылатую фразу вспомнил. Кого из прошлого созыва Думы ни покажут — враг трудового народа! А те, кто о них говорят — все честные и порядочные! Скажу откровенно: смотреть при памяти третью серию — копию второй серии — издевательство над трезвым образом жизни! Для кого такое кино делают? Одни и те же лица! И в тех же пиджаках.И полезли с экрана головы. Вице-мэр Янис Дукшинский. Первый в ряду — честный и порядочный. Прошлого мэра Жанну Кулакову стыдит: партию, засетовал, зачем сменила?Не совсем понятно. Чем, собственно, не доволен человек: почему его не спросила? И вообще, это кто ж говорит? Сам он третьего дня, спрашивается, куда вступил? В Латгальскую партию! Те же Grani пишут. А раз вступил, то «ясен пень»: откуда-то погнали! По слухам, так давно гонят!Не удержался, пока, думаю, на грудь не принял, позвоню г-ну Ивару Шкинчу, председателю «Attistības Partija», узнаю на что хоть выменяли.«Вообще-то, — отвечает, — он у нас числится!» — «Как это? — спрашиваю. — К Лачплесису вступил, а от вас «не выступил»?» — «Видно, приспичило, раз так торопится…» — «Ну и как вы без него теперь? Член правления все-таки?..» — «Честно?.. Отряд не заметил потери бойца! Наши поздравления г-ну Лачплесису».Вот такой он, наш вице-мэр! (Еще ранее г-н Дукшинский представлял ряды таких политических объединений как «LPP/LC», «Par Labu Latviju»). Честный и порядочный. Хобби: коллекционирует партии!!А что сам говорит? Говорит: «Во время этого созыва проделал огромную работу с представителями Латгальской партии. Цели этой партии совпадают с моими планами…»Вот так фишка: выходит, весь этот созыв, будучи вице-мэром, г-н Дукшинский за г-ном Шкинчем и Ритой Строде соглядайствовал? Проделал, на этом поприще огромную работу?!..А что конкретно для города сделал? Увы, этого никто никогда не узнает! Как так? А так: под колпаком Латгальской партии на секретной работе трудится!Я уже писал о г-не Дукшинском: его «вялотекущий метаболизм» всегда очень удачно ему подсказывает, как можно работу заменять ее видимостью. Его хата всегда с краю! Девиз: прикажут — сделаем! И Дукшинский знает что делает. Спросите у него, сколько будет дважды два. Ответит: «Навскидку — пять! Но если надо — будет восемь!»Всем хочется быть честными. Но меньше, чем богатыми. В общем, и мы к поздравлениям Ивара Шкинча присоединяемся. Дукшинский — это находка!Даже интересно: когда Дукшинский, почетный член двух партий, к Эйгиму побежит — уши у мэра отвалятся, лопнет ли у него веревочка?***Как под копирку все персонажи. Плохая была прошлая Дума — и все! И получать информацию напрямую от муниципальных руководителей тогда было сложно. И строители тогда работали плохо. И «проталкивали на достойные зарплаты, хлебные места» только «близких к окружению, знакомых и однопартийцев». И порочная практика была «создавать дополнительные отделы с загадочными функциями…»А при Лачплесисе? При Лачплесисе, оказывается, «принимаемые решения публичны». При Лачплесисе «заложена база для реализации подавляющего большинства проектов развития города»…Дальше не досмотрел. Начала моя «веревочка рваться». Люди добрые, да сегодня не проталкивают, сегодня идет «загон» блатных, причем, без всяких потуг на видимость конкурсной основы! О чем треп — недавне назначение Юры Зайцева на предприятие Daugavpils siltumtīkli руководителем отдела стратегического развития и планирования... И что мы услышали вместо объявления конкурса? «Думаю, что знаний и опыта ему будет достаточно, — отбрил журналистов мэр. — Мы принимаем вопросы стратегически важные для развития тепловых сетей. Это, конечно, и вопрос, связанный с судебными процессами с Батерго…»И что? Засудил Зайцев Батерго? Нет, сам, прости его Господи, под следствием сидит. И чего-то там развивает и планирует. Что именно? Опять же — никто, кроме Лачплесиса, не ведает. Одно верно, можно не переживать: у Зайцева «веревочка» от натуги не лопнет...И лезут они в телевизор, честные и порядочные — клейма негде ставить! Им все едино: что Христос воскрес, что слава КПСС.В общем, не досмотрел, как уже сказал: третья серия — копия второй серии. А вторую серию, под другим соусом, еще три года назад подавали. Явно у режиссера этого «документального кино» тоже веревочка лопнула. Или Лена Панкевич сама запила. Идеи на первой серии кончились.***И угораздило ж меня другую заметку на портале Grani наткнуться. Стал читать «о том, какие перемены происходят в больнице, рассказывает депутат городской думы руководитель отделения функциональной диагностики Владимир Борисенок».О сотрудничестве ЦГБ с университетом имени Страдыня и привлечении молодых врачей и закупке десяти новых аппаратов гемодиализа прочитал — полезная информация. А затем вдруг пошло «более тесное сотрудничество»…«Мы с коллегой Рейнисом Йокстсом именно для того шли в Думу, чтобы выполнить программу по улучшению ситуации в медицине, — рапортует доктор-депутат Борисенок. — Руководство города и депутаты наши предложения поддерживают, и мы видим результат...»Именно! Мы все видим результат! Медицинская помощь не оказывается вовремя, людям приходится месяцами ждать приема у специалистов или обследования, пациенты поступают с запущенными заболеваниями, новорожденные детки мрут, взятки как брали — так и берут... Даже не стану углубляться в тему. Это ведь про нашу больницу анекдот: «Вырезали гланды… Бедняга, он так хотел детей…»Да, «надо разделять те проблемы, которые можно решить на местном уровне, и те, которые зависят только от правительства». Но жалоб от людей конкретно на ЦГБ не перечесть! Сегодня ситуация гораздо хуже, чем несколько лет назад. Люди бегут лечиться в Ригу! Вы, г-н Борисенок, с коллегой Рейнисом Йокстсом именно для того шли в Думу?Что хочет сказать человек? «Многие врачи работают с безумной нагрузкой», — жалуется доктор-депутат. — У меня, — продолжает, — был случай, когда за 5 часов я принял 46 пациентов! Это удается сделать только благодаря опыту и хорошим помощникам. Но без увеличения финансирования медицины кардинальные изменения невозможны...»Денег не будет. Это просто факт. (Латвийская ассоциация семейных врачей рассматривает возможность проведения забастовки). Так о чем тогда треп? «В этой ситуации особенно важно, что мы вместе с самоуправлением делаем все возможное, чтобы медицинские услуги были доступны горожанам — и на самом высоком уровне».Интересно, сам хоть понял что сказал? Что вы вместе с самоуправлением делаете? Конкретно делаете — а не «все возможное»? На каком таком сегодня, благодаря вам, мы уровне?Что вы сами конкретно делаете? Я вот знаю. На всю жизнь запомнил. Был у г-на Борисенка после инфаркта на частном приеме. Проверили, я заплатил за пятнадцать минут хорошие деньги. И ушел. Узнал, на сколько процентов забиты вены. Уходя, спросил: «И что делать теперь?..» В ответ: «А я вам что, доктор?..» Пришел от семейного врача к специалисту, он меня — обратно к нему за мои деньги отправил. На «самом высоком уровне» обслужил.Откуда они такие берутся? Помнит народ: «Несмотря на то, что я был избран от списка партии «Альтернатива», я никогда не являлся ее членом и по сути всегда был независимым депутатом». Ну вот: еще один засланец. Пришел в Думу от партии «Альтернатива», чтобы выполнить программу по улучшению ситуации в медицине. К лету, надо думать, пойдет на новые выборы. Опять улучшать. С коллегой Рейнисом Йокстсом. Уже от Латгальской партии.Вот такие все честные. Истинно: чтобы кинуть по-крупному, надо быть очень честным в мелочах…Послушаешь… не держит веревочка, уши вянут.