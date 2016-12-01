В программе «Пульс Латвии» на радиостанции «Алисе Плюс» Инара Островская, руководитель Центра компетенции профессионального образования "Даугавпилсский строительный техникум", экс-депутат Даугавпилсской думы и Сейма Латвии, член партии Союз зеленых и крестьян, рассказала об основных проблемах, мешающих городу развиваться.

Как известно, в бюджете-2017 Даугавпилс на развитие проектов получил от государства ничтожно малую сумму — всего 205 тысяч евро — на строительство футбольного стадиона и проектирование манежа. Значительно меньше, чем другие крупные города страны. Является ли это недоработкой городских властей?



Инара Островская пояснила: «У Даугавпилса есть проблема — городу изнутри не хватает поддержки, связей с крупными политическими партиями. То есть, лобби. Это нормальная практика во всем мире — больше коммуницировать, больше общаться, а Даугавпилс остается в стороне от центральной власти… Я представляю Союз Зеленых и Крестьян, партию, которая возглавляет 96 самоуправлений Латвии. Смотрю на думу Даугавпилса — да, в ней представлены многие партии, но большого лобби явно не хватает».



Городам в развитии своих проектов, по словам И.Островской, основное внимание надо уделять созданию новых рабочих мест, поддержке малого бизнеса.



- Как пример, можно привести Вентспилс, который начал развиваться в правильном направлении — рабочие места создавались через самоуправления, а затем приглашали предпринимателей. В результате такого сотрудничества и инициативного самоуправления город выиграл, наработал сильный менеджмент. Даугавпилсу, кажется, этого не достает. Какой смысл в комфортной среде обитания, если людям негде работать? За все эти годы развитием экономики в Даугавпилсе занимались очень мало.



- Мы осваиваем миллионы, все радуются, какие-то там проекты, какие-то буклетики, что-то еще, а где рабочие места? За эти миллионы мы создали очень мало рабочих мест. Да, это дорогая работа — создавать рабочие места, но это должна быть главная цель, а к ней все остальное — чтобы людям было жить комфортно. А у нас наоборот - всем комфортно, но работать людям негде. Такого быть не может. Если в Даугавпилсе не будет рабочих мест — город иссякнет, - высказала свое мнение Инара Островская.





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