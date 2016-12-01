Перед рождественскими праздниками доктора-клоуны впервые организуют благотворительный Pop-up магазин, для которого любой желающий может пожертвовать свое творчество, изделия ручной работы. Все вырученные средства будут направлены на поддержку маленьких пациентов, помогут порадовать и подбодрить детей в Детской клинической университетской больнице в Риге, а также в региональных больницах – в Валмиере, Цесисе, Вентспилсе, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.

Посетить благотворительный магазин докторов-клоунов можно будет в торговом центре “Spice”, рядом с информационным стендом, 9-11 и 16-18 декабря.



Свои творческие работы – поделки, рукоделие, свечи, рождественские открытки и многое другое, созданное собственными руками для благотворительного магазина можно принести в любой из спортивных клубов сети «Атлетика» в Риге, по рабочим дням – с 7:00 до 23:00, и в выходные – с 9:00 до 21:00. Спортивные клубы “Атлетика” в Риге находятся по следующим адресам: Кр.Барона 46, Бривибас гатве 434 B, Прушу 46, бульвар Анниньмуйжас 40A, и на улице Анниньмуйжас 17.

Работы нужно оставить у администратора клуба, кроме того, нужно заполнить простую анкету, чтобы доктора-клоуны смогли вас поблагодарить!

Анкета доступна на странице www.drklauns.lv



«Pop-up магазин – это особый магазин, который появляется на короткий ограниченный период времени. Мы решили открыть его перед рождественскими праздниками. Мы будем очень рады каждому участнику и помощнику в создании нашего магазинчика. Совместными усилиями, талантами и выдумкой, работами, созданными собственными руками мы сможем поддержать детей в больницах и подарить им хорошее настроение. У всех посетителей благотворительного магазина докторов-клоунов будет возможность найти в подарок уникальные, созданные с теплом и любовью, вещи, чтобы праздничное настроение пришло к детям в латвийских больницах. Человеческое тепло и внимание особенно важно в ожидании праздников, - а его так часто не хватает в больницах. В предпраздничные дни доктора-клоуны в своей работе особое внимание уделят тем детям, которые по разным причинам оказались в больнице без поддержки близких», - рассказывает основатель и руководитель организации «Др. Клоун» Марианна Миловска.



Создавая творческие работы, к Рождественской акции уже присоединилась мама Кейты (8 лет) и Клава (2 года) - Илзе Мелберга: «Во время зимних праздников важно проводить время вместе с семьёй, присоединившись к данной акции, мы с детьми создали общую красивую работу, которую мы пожертвуем благотворительному магазину. На мой взгляд, важно чтобы дети учились и понимали, что и они могут своей работой, энергией, временем и позитивными мыслями поддержать тех, кому это больше всего необходимо. В особенности, я переживаю за детей, которые находятся в больницах без родителей. Я бы хотела, чтобы доктора клоуны могли навещать их чаще.»





«Для многих детей присутствие докторов-клоунов оказывается очень важным – особенно для тех, кто с болезнью борется в одиночку, без поддержки родных и близких. Это маленькие пациенты, попавшие в больницу из детских домов, из неблагополучных семей. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства и то, что эти дети с рождения учатся не бояться, быть самостоятельными и сильными, оказавшись в больнице, они не справляются собственными силами. Именно в этот момент доктор-клоун оказывается рядом – подбодрить, помочь, успокоить. Это момент, когда маленький взрослый может опять быть просто ребенком.» подтверждает основатель и руководитель организации «Др. Клоун» Марианна Миловска.



Благотворительный магазин докторов-клоунов – это еще и возможность родителям и детям вместе своими творческими работами и силами помочь детям, которым ежедневно не хватает семейного тепла и поддержки.



К данному моменту многие из нас оценили то, как доктора-клоуны приносят в больничные палаты и коридоры искреннюю радость, как во время процедур отвлекают маленьких пациентов от зачастую очень неприятных и болезненных манипуляций, а иногда просто находятся рядом и с понимаем молчат вместе с ребенком, чтобы помочь успокоиться и вместе преодолеть волнение, страх и неизвестность. На данный момент в 7 городах Латвии работают 45 докторов-клоунов, больше всего – 28 – в Детской клинической университетской больнице в Риге. В первый год работы организации было всего 17 докторов-клоунов. Они отработали 2650 часов, подарили радость 8740 детям и участвовали в 80 процедурах. Спустя четыре года докторов-клоунов стало 45, рабочих часов – 5845, включая 230 процедуры, а встретиться с улыбками детей получилось 18 000 раз.



Для многих детей присутствие докторов-клоунов оказывается очень важным – особенно для тех, кто с болезнью борется в одиночку, без поддержки родных и близких. Это маленькие пациенты, попавшие в больницу из детских домов, из неблагополучных семей. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства и то, что эти дети с рождения учатся не бояться, быть самостоятельными и сильными, оказавшись в больнице, они не справляются собственными силами. Именно в этот момент доктор-клоун оказывается рядом – подбодрить, помочь, успокоить. Это момент, когда маленький взрослый может опять быть просто ребенком.





«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 45 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация «Др. Клоун» в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего Латвийского предприятия по переработке молока «Food Union» и благотворительного фонда Петра Авена «Поколение».