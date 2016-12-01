Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.