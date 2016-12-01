Даугавпилсская городская дума сообщает, что согласно решению Думы от 10 ноября 2016 года, начата разработка территориального планирования на 2019 – 2031 годы. С ныне действующим документом по территориальному планированию можно ознакомиться на домашней странице www.daugavpils.lv, портале www.geolatvija.lv либо в Департаменте Городского планирования и строительства по адресу: ул. Райня, 28, 3 этаж. Прием посетителей ведется по понедельникам с 13.00 до 18.00 и средам с 8.00 до 12.00.

Письменные предложения по готовящемуся документу можно подать в информационное бюро Даугавпилсской городской думы по адресу: К. Валдемара, 1 или в Департамент Городского планирования и строительства по адресу: ул. Райня, 28 в Даугавпилсе, а также на электронную почту planojums@daugavpils.lv.

Все материалы, касающиеся территориального планирования будут размещены на www.daugavpils.lv в разделе “Plānojam Daugavpili 2019. -2031. g.”

Руководитель разработки Территориального планирования – Инта Рускуле, тел. 654 07784, planojums@daugavpils.lv