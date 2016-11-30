Необходимая Даугавпилсской городской думе автомашина будет приобретена за 14 тысяч 469,42 евро без НДС.

30 ноября состоялось заседание закупочной комиссии, которая приняла решение о приобретении автомашины. Заявки подали два претендента. Самая низкая цена была предложена фирмой “Auto Welle”.

На пресс-конференции мэр Даугавпилса Янис Лачплесис отметил, что автомобиль будет использоваться для нужд самоуправления, в том числе для сотрудников Сиротского суда.