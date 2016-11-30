Социальные службы страны сообщают, что к зиме подготовлены. В том числе и в Даугавпилсе, сообщает Латгальское региональное телевидение.

В очереди за горячим супом в Даугавпилсе ежедневно стоит около сотни человек. Эту услугу каждый рабочий день может получить любой житель города. Социальная служба столицы Латгалии также предлагает ночлежки и социальное жилье.



«В ночлежках клиенты только ночуют, а в социальном жилье живут. У них есть задекларированное место жительства», — объяснила разницу старший социальный работник Светлана Радевича.



За жильем очень тщательно следят: за санитарными нормами и безопасностью. Всех проверяют медсестры. В случае необходимости обеспечивают дезинфекцию, душ и чистую одежду, которую жертвую местные жители и благотворительные организации.



Социальное жилье — хорошее решение для бездомных, так как, переселяя сюда жителей, их также обеспечивают питанием раз в день, спальными местами и возможностью получить поддержку.



Содержание стоит 60 евроцентов за день. Сюда приходят разные люди: заключенные, бездомные, люди с инвалидностью или те, кто потерял жилье из-за задолженности. Часть жителей хотели бы быть более независимыми, а другая удовлетворена порядком проживания.



«Меня полностью все удовлетворяет. Во-первых, здесь есть баня, можно один раз поесть. Ну, и поспать, постирать белье. Я не знаю, почему люди выбирают жизнь на улице — это же настоящий ужас», — сообщает Юрий Пашкевич, который попал сюда, потеряв квартиру из-за долгов.



«Здесь нормально жить. Мы с мужем работаем. Здесь есть душ, прачечная, очень хорошая администрация. Мы очень довольны», — отметила бывшая бездомная Нина Иванова.



На социальное жилье в Даугавпилсе в году уходит около 155 тысяч евро, на ночлежки – почти 80 тысяч. Эти деньги дума выделяет из казны самоуправления.



И хотя социальные работники прилагают все усилия, чтобы улучшить жизнь своим клиентам, большой проблемой остается мотивация и недостаток желания что-то поменять в своей жизни.