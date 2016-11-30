Уже 1 декабря в Даугавпилсском театре состоится премьера лирической комедии «Влюбился дурак в дурочку» (Iemīlējās muļķis muļķītē) в постановке режиссера Дж. Дж. Джилинджера. В главных ролях – Андрис Булис и Занда Манкопа.

Пьеса рассказывает о двух людях, обиженных судьбой. И судьба же сводит их вместе. Джульетта – странная девушка, смотрящая на мир влюбленными глазами. Она никому не нужна, даже своей семье. Рахманов – бывший цирковой актер, который после полученной травмы переквалифицировался в фокусника и дурачит людей. В один прекрасный день циник Рахманов встречает странную Джульетту; два абсолютно разных мира соприкасаются, и жизнь обоих героев бесповоротно меняется.

Спектакль «Влюбился дурак в дурочку» 1 и 2 декабря в 18:30.