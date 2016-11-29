Бюро по надзору за закупками публиковало результаты конкурса, объявленного предприятием Daugavpils satiksme. В городе планируется переоборудовать участки трамвайных сетей под использование трамваев не со штангой (как сейчас), а с пантографом. Займется работами победитель конкурса - фирма RECK. Сумма договора составляет 1 814 006,34 евро.

Конкурсы на строительство трамвайной линии на участке ул. 18 Новембра - ул. Веселибас и пос. Стропы, а также на перестройку участков улиц Виенибас и Стацияс, ул. Парадес, Крепость, часть перекрестка ул. 18 Новембра и ул. Вентспилс, пока не завершены.